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Cornelius, NC
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17410 Tuscany Lane
Last updated October 13 2019 at 3:36 AM

17410 Tuscany Lane

17410 Tuscany Lane · No Longer Available
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Location

17410 Tuscany Lane, Cornelius, NC 28031

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17410 Tuscany Lane have any available units?
17410 Tuscany Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cornelius, NC.
What amenities does 17410 Tuscany Lane have?
Some of 17410 Tuscany Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17410 Tuscany Lane currently offering any rent specials?
17410 Tuscany Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 17410 Tuscany Lane pet-friendly?
No, 17410 Tuscany Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cornelius.
Does 17410 Tuscany Lane offer parking?
Yes, 17410 Tuscany Lane does offer parking.
Does 17410 Tuscany Lane have units with washers and dryers?
Yes, 17410 Tuscany Lane offers units with in unit laundry.
Does 17410 Tuscany Lane have a pool?
Yes, 17410 Tuscany Lane has a pool.
Does 17410 Tuscany Lane have accessible units?
No, 17410 Tuscany Lane does not have accessible units.
Does 17410 Tuscany Lane have units with dishwashers?
Yes, 17410 Tuscany Lane has units with dishwashers.
Does 17410 Tuscany Lane have units with air conditioning?
No, 17410 Tuscany Lane does not have units with air conditioning.
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