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Wayne County, MI
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42748 LILLEY POINTE Drive
Last updated July 13 2020 at 6:03 AM

42748 LILLEY POINTE Drive

42748 Lilley Pointe Dr · (248) 982-8628
COVID-19 Update
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Location

42748 Lilley Pointe Dr, Wayne County, MI 48187

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,300

2 Bed · 2 Bath · 1171 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42748 LILLEY POINTE Drive have any available units?
42748 LILLEY POINTE Drive has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 42748 LILLEY POINTE Drive have?
Some of 42748 LILLEY POINTE Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42748 LILLEY POINTE Drive currently offering any rent specials?
42748 LILLEY POINTE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 42748 LILLEY POINTE Drive pet-friendly?
No, 42748 LILLEY POINTE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 42748 LILLEY POINTE Drive offer parking?
Yes, 42748 LILLEY POINTE Drive offers parking.
Does 42748 LILLEY POINTE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 42748 LILLEY POINTE Drive offers units with in unit laundry.
Does 42748 LILLEY POINTE Drive have a pool?
No, 42748 LILLEY POINTE Drive does not have a pool.
Does 42748 LILLEY POINTE Drive have accessible units?
No, 42748 LILLEY POINTE Drive does not have accessible units.
Does 42748 LILLEY POINTE Drive have units with dishwashers?
Yes, 42748 LILLEY POINTE Drive has units with dishwashers.
Does 42748 LILLEY POINTE Drive have units with air conditioning?
No, 42748 LILLEY POINTE Drive does not have units with air conditioning.
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