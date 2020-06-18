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Troy, MI
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241 REGENTS Drive
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241 REGENTS Drive

241 Regents Drive · (248) 330-3343
COVID-19 Update
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Location

241 Regents Drive, Troy, MI 48084

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,000

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4 Bed · 3 Bath · 1814 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 241 REGENTS Drive have any available units?
241 REGENTS Drive has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 241 REGENTS Drive have?
Some of 241 REGENTS Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 241 REGENTS Drive currently offering any rent specials?
241 REGENTS Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 241 REGENTS Drive pet-friendly?
No, 241 REGENTS Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Troy.
Does 241 REGENTS Drive offer parking?
Yes, 241 REGENTS Drive does offer parking.
Does 241 REGENTS Drive have units with washers and dryers?
Yes, 241 REGENTS Drive offers units with in unit laundry.
Does 241 REGENTS Drive have a pool?
No, 241 REGENTS Drive does not have a pool.
Does 241 REGENTS Drive have accessible units?
No, 241 REGENTS Drive does not have accessible units.
Does 241 REGENTS Drive have units with dishwashers?
Yes, 241 REGENTS Drive has units with dishwashers.
Does 241 REGENTS Drive have units with air conditioning?
No, 241 REGENTS Drive does not have units with air conditioning.
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