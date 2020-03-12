All apartments in Royal Oak
Find more places like 1606 RED RUN Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Royal Oak, MI
/
1606 RED RUN Drive
Last updated May 30 2020 at 11:16 AM

1606 RED RUN Drive

1606 Red Run Drive · (248) 379-6547
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Royal Oak
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1606 Red Run Drive, Royal Oak, MI 48073
Royal Oak

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,000

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1161 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
ROYAL OAK 3 BEDROOM / 2 FULL BATH BEAUTY IN HIGHLY DESIRABLE RED RUN SUBDIVISION!! FANTASTIC LOCATION & RECENTLY REMODELED. GRANITE COUNTERS, BACK-SPLASH, EAT-IN KITCHEN, NEWER ROOF, NEWER FURNACE, PAINT, HARDWOOD FLOORS, WINDOWS, NEW INSULATION IN ATTIC & WALLS, ENERGY EFFICIENT, UPDATED ELECTRICAL, NEWER SEWER LINE, NEW BATHS, NEW KITCHEN W/STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEW A/C 2014!! RECESSED LIGHTING, NICELY FINISHED BASEMENT W/FULL BATHROOM & GLASS BLOCK WINDOWS. EXTRA LARGE LOT W/HUGE BACK YARD! CLOSE TO DOWNTOWN ROYAL OAK, HOSPITAL, RESTAURANTS, SHOPPING, HIGHWAYS, GM TECH CENTER, DETROIT ZOO & MULTIPLE PARKS. 1 YEAR (OR LESS) LEASE. NEGOTIABLE OCCUPANCY. TENANTS PAY GARBAGE, ELECTRICITY, GAS & WATER. MAINTAIN LAWN & SNOW REMOVAL. NO SMOKING & PETS NEGOTIABLE. CREDIT APP W/CREDIT SCORES, INCOME VERIFICATION. $20 APPLICATION FEE, $250 NON-REFUNDABLE CLEANING FEE, 1.5 MONTHS SECURITY DEPOSIT & FIRST MONTHS RENT. CAN USE YOUR APPLICATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1606 RED RUN Drive have any available units?
1606 RED RUN Drive has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Royal Oak, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Royal Oak Rent Report.
What amenities does 1606 RED RUN Drive have?
Some of 1606 RED RUN Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1606 RED RUN Drive currently offering any rent specials?
1606 RED RUN Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1606 RED RUN Drive pet-friendly?
Yes, 1606 RED RUN Drive is pet friendly.
Does 1606 RED RUN Drive offer parking?
No, 1606 RED RUN Drive does not offer parking.
Does 1606 RED RUN Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1606 RED RUN Drive offers units with in unit laundry.
Does 1606 RED RUN Drive have a pool?
No, 1606 RED RUN Drive does not have a pool.
Does 1606 RED RUN Drive have accessible units?
No, 1606 RED RUN Drive does not have accessible units.
Does 1606 RED RUN Drive have units with dishwashers?
Yes, 1606 RED RUN Drive has units with dishwashers.
Have a question for 1606 RED RUN Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Village Club of Royal Oak
1132 N Campbell Rd
Royal Oak, MI 48067
Amber Apartments of Royal Oak
3807 Crooks Road
Royal Oak, MI 48073
The Harrison
1210 Morse Ave
Royal Oak, MI 48067
Metropolitan 13
4000 West 13 Mile Road
Royal Oak, MI 48073
Briarwood Park
2400 Parmenter Boulevard
Royal Oak, MI 48073
Metropolitan Lafayette Apartments
201 North Lafayette Avenue
Royal Oak, MI 48067

Similar Pages

Royal Oak 1 BedroomsRoyal Oak 2 Bedrooms
Royal Oak Apartments with ParkingRoyal Oak Pet Friendly Places
Royal Oak Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIWestland, MITroy, MI
Flint, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MI
Madison Heights, MIDearborn Heights, MIOak Park, MIPlymouth, MIRomulus, MISouth Lyon, MIBrighton, MIMonroe, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity