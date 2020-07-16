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3425 W LONG LAKE Road
Last updated May 8 2020 at 1:09 AM

3425 W LONG LAKE Road

3425 West Long Lake Road · (248) 928-4224
COVID-19 Update
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Location

3425 West Long Lake Road, Oakland County, MI 48323

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$8,500

4 Bed · 6 Bath · 8433 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3425 W LONG LAKE Road have any available units?
3425 W LONG LAKE Road has a unit available for $8,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3425 W LONG LAKE Road have?
Some of 3425 W LONG LAKE Road's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3425 W LONG LAKE Road currently offering any rent specials?
3425 W LONG LAKE Road is not currently offering any rent specials.
Is 3425 W LONG LAKE Road pet-friendly?
No, 3425 W LONG LAKE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland County.
Does 3425 W LONG LAKE Road offer parking?
Yes, 3425 W LONG LAKE Road offers parking.
Does 3425 W LONG LAKE Road have units with washers and dryers?
Yes, 3425 W LONG LAKE Road offers units with in unit laundry.
Does 3425 W LONG LAKE Road have a pool?
No, 3425 W LONG LAKE Road does not have a pool.
Does 3425 W LONG LAKE Road have accessible units?
No, 3425 W LONG LAKE Road does not have accessible units.
Does 3425 W LONG LAKE Road have units with dishwashers?
Yes, 3425 W LONG LAKE Road has units with dishwashers.
Does 3425 W LONG LAKE Road have units with air conditioning?
No, 3425 W LONG LAKE Road does not have units with air conditioning.
Interested in 3425 W LONG LAKE Road?
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