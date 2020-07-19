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2830 S Knightsbridge Cir
Last updated July 7 2020 at 7:33 AM

2830 S Knightsbridge Cir

2830 South Knightsbridge Court · (734) 678-6559
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Location

2830 South Knightsbridge Court, Ann Arbor, MI 48105
Plansmart

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,850

3 Bed · 2 Bath · 1236 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2830 S Knightsbridge Cir have any available units?
2830 S Knightsbridge Cir has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Ann Arbor, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Ann Arbor Rent Report.
What amenities does 2830 S Knightsbridge Cir have?
Some of 2830 S Knightsbridge Cir's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2830 S Knightsbridge Cir currently offering any rent specials?
2830 S Knightsbridge Cir is not currently offering any rent specials.
Is 2830 S Knightsbridge Cir pet-friendly?
Yes, 2830 S Knightsbridge Cir is pet friendly.
Does 2830 S Knightsbridge Cir offer parking?
Yes, 2830 S Knightsbridge Cir offers parking.
Does 2830 S Knightsbridge Cir have units with washers and dryers?
Yes, 2830 S Knightsbridge Cir offers units with in unit laundry.
Does 2830 S Knightsbridge Cir have a pool?
No, 2830 S Knightsbridge Cir does not have a pool.
Does 2830 S Knightsbridge Cir have accessible units?
No, 2830 S Knightsbridge Cir does not have accessible units.
Does 2830 S Knightsbridge Cir have units with dishwashers?
No, 2830 S Knightsbridge Cir does not have units with dishwashers.
Interested in 2830 S Knightsbridge Cir?
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