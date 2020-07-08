All apartments in South Laurel
Find more places like 8606 CONTEE ROAD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
South Laurel, MD
/
8606 CONTEE ROAD
Last updated May 13 2020 at 1:21 AM

8606 CONTEE ROAD

8606 Contee Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
South Laurel
See all
Pet Friendly Places
See all
3 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all

Location

8606 Contee Road, South Laurel, MD 20708

Amenities

patio / balcony
playground
extra storage
Unit Amenities
extra storage
patio / balcony
Property Amenities
playground
YOU WILL LOVE THE FEEL OF THIS BRIGHT & SPACIOUS 3BD & 2BA SINGLE FAMILY HOME SITUATED IN THE WONDERFUL COMMUNITY OF BRIARWOOD IN LAUREL! MOVE-IN READY, BEAUTIFUL NEW FLOORING INSTALLED THROUGHOUT. SPACIOUS EAT-IN KITCHEN WITH SPACE FOR KITCHEN TABLE. EXPANDED FAMILY ROOM. SPACIOUS CONCRETE PATIO AND OVERSIZED FENCED BACK YARD, PERFECT FOR ENTERTAINING. SPACIOUS SHED, GREAT FOR ADDITIONAL STORAGE. AMPLE DRIVEWAY WITH SPACE FOR UP TO 5 CARS. ***ALSO, SPRINKLER SYSTEM INSTALLED, IDEAL FOR A NURSING FACILITY OR DAY CARE CENTER***ENJOY ALL THE NEAR BY AMENITIES THAT INCLUDES PARKS, TRAILS & TOT LOTS. ***FANTASTIC LOCATION***CLOSE TO ICC 200, PUBLIC LIBRARY, PUBLIC TRANSPORTATION, SHOPPING, RESTAURANTS AND MUCH MORE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8606 CONTEE ROAD have any available units?
8606 CONTEE ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in South Laurel, MD.
Is 8606 CONTEE ROAD currently offering any rent specials?
8606 CONTEE ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 8606 CONTEE ROAD pet-friendly?
No, 8606 CONTEE ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in South Laurel.
Does 8606 CONTEE ROAD offer parking?
No, 8606 CONTEE ROAD does not offer parking.
Does 8606 CONTEE ROAD have units with washers and dryers?
No, 8606 CONTEE ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 8606 CONTEE ROAD have a pool?
No, 8606 CONTEE ROAD does not have a pool.
Does 8606 CONTEE ROAD have accessible units?
No, 8606 CONTEE ROAD does not have accessible units.
Does 8606 CONTEE ROAD have units with dishwashers?
No, 8606 CONTEE ROAD does not have units with dishwashers.
Does 8606 CONTEE ROAD have units with air conditioning?
No, 8606 CONTEE ROAD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 5 spaces/unit.
Helpful Articles
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
When is the Best Time to Rent an Apartment?
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Parke Laurel
13178 Larchdale Rd
South Laurel, MD 20708
Foxfire Apartments
8737 Contee Rd
South Laurel, MD 20708

Similar Pages

South Laurel 1 BedroomsSouth Laurel 2 Bedrooms
South Laurel 3 BedroomsSouth Laurel Apartments with Pool
South Laurel Pet Friendly PlacesAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDArlington, VAAlexandria, VAColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDRockville, MDBethesda, MDGaithersburg, MDNorth Bethesda, MDEllicott City, MD
Owings Mills, MDAnnapolis, MDLaurel, MDWheaton, MDOdenton, MDHyattsville, MDLochearn, MDAspen Hill, MDPasadena, MDMaryland City, MDBailey's Crossroads, VAArnold, MD
Potomac, MDForestville, MDNew Carrollton, MDWhite Oak, MDOlney, MDHuntington, VABeltsville, MDHillcrest Heights, MDMontgomery Village, MDEast Riverdale, MDFairland, MDTemple Hills, MD

Apartments Near Colleges

Anne Arundel Community CollegeBaltimore City Community College
University of BaltimoreCoppin State University
Howard Community College