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4419 BROOKFIELD DRIVE
Last updated June 7 2020 at 4:22 PM

4419 BROOKFIELD DRIVE

4419 Brookfield Drive · (301) 637-9762
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Location

4419 Brookfield Drive, South Kensington, MD 20895
South Kensington

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,100

Click to see floorplan

4 Bed · 2 Bath · 2070 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4419 BROOKFIELD DRIVE have any available units?
4419 BROOKFIELD DRIVE has a unit available for $3,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4419 BROOKFIELD DRIVE have?
Some of 4419 BROOKFIELD DRIVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4419 BROOKFIELD DRIVE currently offering any rent specials?
4419 BROOKFIELD DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 4419 BROOKFIELD DRIVE pet-friendly?
No, 4419 BROOKFIELD DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in South Kensington.
Does 4419 BROOKFIELD DRIVE offer parking?
Yes, 4419 BROOKFIELD DRIVE does offer parking.
Does 4419 BROOKFIELD DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 4419 BROOKFIELD DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 4419 BROOKFIELD DRIVE have a pool?
No, 4419 BROOKFIELD DRIVE does not have a pool.
Does 4419 BROOKFIELD DRIVE have accessible units?
No, 4419 BROOKFIELD DRIVE does not have accessible units.
Does 4419 BROOKFIELD DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 4419 BROOKFIELD DRIVE has units with dishwashers.
Does 4419 BROOKFIELD DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 4419 BROOKFIELD DRIVE has units with air conditioning.
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