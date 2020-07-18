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Severn, MD
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1433 PANGBOURNE WAY
Last updated July 18 2020 at 7:00 PM

1433 PANGBOURNE WAY

1433 Pangbourne Way · No Longer Available
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Location

1433 Pangbourne Way, Severn, MD 21076

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
WOW! WHAT A NICE TOWNHOUSE. THREE LEVELS AND THREE FULL BATHS. HARD WOOD FLOORS ON THE MAIN LEVEL AND SECOND FLOOR THROUGHOUT. THE LARGE BAY WINDOW IN THE LIVING ROOM ALLOWS FOR AMPLE LIGHT. FULLY APPOINTED KITCHEN; REFRIGERATOR WITH ICE MAKER, BUILT IN MICROWAVE AND NUMEROUS CABINETS AND A SEPARATE PANTRY. ADD THE ISLAND SEPARATING THE KITCHEN FROM THE DINING ROOM AND THIS MAKES A VERY WORKABLE KITCHEN. COZY FAMILY ROOM/BREAKFAST ROOM OFF THE KITCHEN WITH ALMOST FLOOR TO CEILING WINDOWS FLANKING THE FIREPLACE. ALL BEDROOMS ARE GOOD SIZE WITH LARGE WINDOWS FOR A LOT OF NATURAL LIGHT. THE LOWER LEVEL OPENS FROM THE MAIN LEVEL THUS NOT HAVING THAT "BASEMENT" FEEL AND IS FULLY FINISHED INCLUDING A FULL BATH. THE WINDOWS AND DOOR OPEN UP TO THE WOODED BACK AREA FOR A LOT OF PRIVACY. THIS HOUSE SITS BACK IN A QUITE CUL DE SAC AND IS IN WALKING DISTANCE TO THE COMMUNITY POOL. THE OWNER IS IN THE PROCESS OF CONTRACTING FOR A FULL DECK TO BE INSTALLED. IT TRULY IS ONLY MINUTES TO ROUTE 295, ROUTE 100 AND OF COURSE, THE FAMOUS, LARGE ARUNDEL MILLS SHOPPING CENTER WITH ALL THE STORES AND RESTAURANTS. THIS IS AN EASY PLACE TO CALL HOME.TO APPLY GO TO: https://apply.link/2VaSCFD

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1433 PANGBOURNE WAY have any available units?
1433 PANGBOURNE WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Severn, MD.
How much is rent in Severn, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Severn Rent Report.
What amenities does 1433 PANGBOURNE WAY have?
Some of 1433 PANGBOURNE WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1433 PANGBOURNE WAY currently offering any rent specials?
1433 PANGBOURNE WAY is not currently offering any rent specials.
Is 1433 PANGBOURNE WAY pet-friendly?
No, 1433 PANGBOURNE WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Severn.
Does 1433 PANGBOURNE WAY offer parking?
No, 1433 PANGBOURNE WAY does not offer parking.
Does 1433 PANGBOURNE WAY have units with washers and dryers?
Yes, 1433 PANGBOURNE WAY offers units with in unit laundry.
Does 1433 PANGBOURNE WAY have a pool?
Yes, 1433 PANGBOURNE WAY has a pool.
Does 1433 PANGBOURNE WAY have accessible units?
No, 1433 PANGBOURNE WAY does not have accessible units.
Does 1433 PANGBOURNE WAY have units with dishwashers?
Yes, 1433 PANGBOURNE WAY has units with dishwashers.
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