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Laurel, MD
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401 7TH STREET
Last updated May 23 2020 at 5:47 AM

401 7TH STREET

401 Seventh Street · No Longer Available
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Location

401 Seventh Street, Laurel, MD 20707

Amenities

hardwood floors
parking
recently renovated
air conditioning
oven
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
RENT INCLUDES MOST UTILITIES, LIKE HEAT, GAS FOR COOKING, WATER & ELECTRIC, EXCEPT FOR AIR CONDITIONING, WHICH IS $75 PER WINDOW UNIT PER MONTH IN THE SUMMER. IT USUALLY TAKES 2 WINDOW A/C UNITS TO COOL THIS APT, SO THAT IS AN EXTRA $150 PER MONTH FOR 2 UNITS IN THE SUMMER* ONE ASSIGNED PARKING SPACE IN BK OF BUILDING PLUS ON STREET PARKING AVAILABLE. Hardwood flooring, except vinyl in the kitchen. The tenant must cover 80% of the floors w/ rugs.Updated kitchen w/plenty of storage & gas cooking. Fresh Paint*NO SMOKING, No Pets, No Waterbeds** MUST HAVE GOOD CREDIT (around 650 FICO credit score or better) & good landlord history.ANY REALTOR FROM ANY COMPANY CAN SHOW IT TO YOU.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 401 7TH STREET have any available units?
401 7TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laurel, MD.
How much is rent in Laurel, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laurel Rent Report.
What amenities does 401 7TH STREET have?
Some of 401 7TH STREET's amenities include hardwood floors, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 401 7TH STREET currently offering any rent specials?
401 7TH STREET is not currently offering any rent specials.
Is 401 7TH STREET pet-friendly?
No, 401 7TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laurel.
Does 401 7TH STREET offer parking?
Yes, 401 7TH STREET offers parking.
Does 401 7TH STREET have units with washers and dryers?
No, 401 7TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 401 7TH STREET have a pool?
No, 401 7TH STREET does not have a pool.
Does 401 7TH STREET have accessible units?
No, 401 7TH STREET does not have accessible units.
Does 401 7TH STREET have units with dishwashers?
No, 401 7TH STREET does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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