401 7TH STREET

Amenities
RENT INCLUDES MOST UTILITIES, LIKE HEAT, GAS FOR COOKING, WATER & ELECTRIC, EXCEPT FOR AIR CONDITIONING, WHICH IS $75 PER WINDOW UNIT PER MONTH IN THE SUMMER. IT USUALLY TAKES 2 WINDOW A/C UNITS TO COOL THIS APT, SO THAT IS AN EXTRA $150 PER MONTH FOR 2 UNITS IN THE SUMMER* ONE ASSIGNED PARKING SPACE IN BK OF BUILDING PLUS ON STREET PARKING AVAILABLE. Hardwood flooring, except vinyl in the kitchen. The tenant must cover 80% of the floors w/ rugs.Updated kitchen w/plenty of storage & gas cooking. Fresh Paint*NO SMOKING, No Pets, No Waterbeds** MUST HAVE GOOD CREDIT (around 650 FICO credit score or better) & good landlord history.ANY REALTOR FROM ANY COMPANY CAN SHOW IT TO YOU.