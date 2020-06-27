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Crofton, MD
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2084 PAWLET DRIVE
Last updated November 28 2019 at 1:26 AM

2084 PAWLET DRIVE

2084 Pawlet Drive · No Longer Available
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Location

2084 Pawlet Drive, Crofton, MD 21114

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
playground
pool
media room
tennis court
CHARMING & CLEAN, 3 BEDROOM, 2.5 BATHS, NEUTRAL CARPET & PAINT. 9 FOOT HIGH CEILINGS ON MAIN AND LOWER LEVELS. BIG KITCHEN. WITH CERAMIC TILE FLOORS, GRANITE COUNTERS, KITCHEN ISLAND, SPACE FOR TABLE. NICE DECK BEYOND NEW SLIDER DOOR OFF KITCHEN. MASTER BEDROOM WITH VAULTED CEILING, WALK-IN CLOSET AND MASTER BATH. FENCED YARD, BRICK PATIO. ALL APPLIANCES INCLUDED, LAUNDRY ROOM ON LOWER LEVEL WITH FULL SIZED MACHINES AND NO WATER BILLS (included in condo fees which owner pays) 2 RESERVED PARKING SPACES AND 2 POOLS INCLUDED. 15 MINUTES TO NSA, FT. MEADE & BWI AIRPORT. 25 MINUTES TO DC, BALT., ANNAPOLIS, 10 MINUTES TO MARC RAIL. SHOPPING, RESTAURANTS, WEGMANS, THEATERS, LIBRARY, GOLF, TENNIS, GYMS, SWIM ALL 5 MINUTES AWAY! WALK TO TOT LOT & JOGGING TRAILS. CROFTON SCHOOLS (NEW HIGH SCHOOL 2020) PARK IN SPACES MARKED 43B. OWNER IS AGENT. EXCELLENT CREDIT REQUIRED. WILL CONSIDER SHORT TERM LEASE. NO PETS, NO SMOKING, NO GROUPS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2084 PAWLET DRIVE have any available units?
2084 PAWLET DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Crofton, MD.
What amenities does 2084 PAWLET DRIVE have?
Some of 2084 PAWLET DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2084 PAWLET DRIVE currently offering any rent specials?
2084 PAWLET DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 2084 PAWLET DRIVE pet-friendly?
No, 2084 PAWLET DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Crofton.
Does 2084 PAWLET DRIVE offer parking?
Yes, 2084 PAWLET DRIVE offers parking.
Does 2084 PAWLET DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 2084 PAWLET DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 2084 PAWLET DRIVE have a pool?
Yes, 2084 PAWLET DRIVE has a pool.
Does 2084 PAWLET DRIVE have accessible units?
No, 2084 PAWLET DRIVE does not have accessible units.
Does 2084 PAWLET DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2084 PAWLET DRIVE has units with dishwashers.
Does 2084 PAWLET DRIVE have units with air conditioning?
No, 2084 PAWLET DRIVE does not have units with air conditioning.
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