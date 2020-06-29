All apartments in Catonsville
Find more places like 42 WINSLOW PARK DR.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Catonsville, MD
/
42 WINSLOW PARK DR
Last updated May 10 2020 at 11:20 PM

42 WINSLOW PARK DR

42 Winslow Park Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Catonsville
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

42 Winslow Park Drive, Catonsville, MD 21228

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
recently renovated
Property Amenities
WELCOME TO VISIT END UNIT WALKOUT, 3 BEDROOM 2 FULL & 1 HALF BATHROOMS TOWNHOUSE HAS BEEN WELL MAINTAINED , WAIT TO ENJOY AND CARE OF NEW FAMILY . GORGEOUS FAMILY ROOM AND DINNING ROOM WITH EAT IN KITCHEN. WALKOUT FINISHED BASEMENT HAS LARGE LIVING ROOM SPACE. LARGE OPEN SPACE FOR STORAGE AND UTILITY ROOM. MOST OF APPLIANCE ARE ONLY A YEAR YOUNG. BOTH FULL BATHROOMS ARE REMODELED 6 MONTHS AGO. ENTIRE HOUSE NEWLY PAINTED IN MID 2019. ENJOY FENCED BACK YARD FOR GREAT TIME .CLOSE TO UMBC, CCBC, BWI AIRPORT, BALTIMORE DOWNTOWN & MARC TRAIN STATION. NEW GRANITE KITCHEN COUNTER TOP.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42 WINSLOW PARK DR have any available units?
42 WINSLOW PARK DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Catonsville, MD.
How much is rent in Catonsville, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Catonsville Rent Report.
What amenities does 42 WINSLOW PARK DR have?
Some of 42 WINSLOW PARK DR's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42 WINSLOW PARK DR currently offering any rent specials?
42 WINSLOW PARK DR is not currently offering any rent specials.
Is 42 WINSLOW PARK DR pet-friendly?
No, 42 WINSLOW PARK DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Catonsville.
Does 42 WINSLOW PARK DR offer parking?
No, 42 WINSLOW PARK DR does not offer parking.
Does 42 WINSLOW PARK DR have units with washers and dryers?
Yes, 42 WINSLOW PARK DR offers units with in unit laundry.
Does 42 WINSLOW PARK DR have a pool?
No, 42 WINSLOW PARK DR does not have a pool.
Does 42 WINSLOW PARK DR have accessible units?
No, 42 WINSLOW PARK DR does not have accessible units.
Does 42 WINSLOW PARK DR have units with dishwashers?
Yes, 42 WINSLOW PARK DR has units with dishwashers.
Helpful Articles
Top Cities For Cat Lovers
13 Places to Get Free Moving Boxes
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
How to Get Your Security Deposit Refunded
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Cedar Run Apartments
407 Cedar Run Pl
Catonsville, MD 21228
White Oaks
9 Rambling Oaks Way
Catonsville, MD 21228
Oella Mill
840 Oella Ave
Catonsville, MD 21043
Caton House
417 Wheaton Pl
Catonsville, MD 21228
Mount Ridge Apartments
201 S Symington Ave
Catonsville, MD 21228
Shade Tree Trace
408 Shade Tree Pl
Catonsville, MD 21228
Montrose Manor
28 Montrose Manor Ct
Catonsville, MD 21228

Similar Pages

Catonsville 1 BedroomsCatonsville 2 Bedrooms
Catonsville Apartments with BalconyCatonsville Apartments with Parking
Catonsville Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDRockville, MDBethesda, MDTowson, MDNorth Bethesda, MDEllicott City, MDOwings Mills, MD
Essex, MDCockeysville, MDAnnapolis, MDLaurel, MDWheaton, MDPikesville, MDSevern, MDBel Air South, MDBowie, MDCollege Park, MDPerry Hall, MD
Milford Mill, MDParkville, MDMiddle River, MDChillum, MDRandallstown, MDCarney, MDRosedale, MDLandover, MDReisterstown, MDEdgewood, MD

Apartments Near Colleges

University of Maryland-Baltimore CountyTowson University
Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State University