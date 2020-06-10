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759 Prestwick Lane
Last updated June 15 2020 at 12:52 AM

759 Prestwick Lane

759 Prestwick Lane · No Longer Available
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Location

759 Prestwick Lane, Wheeling, IL 60090

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
LARGEST MODEL FULLERTON II. 3 BEDROOM & 3 FULL BATHROOMS PLUS LOFT (ON 3RD FLOOR,) AND DEN TOO. END UNIT WITH LOTS OF NATURAL LIGHT FROM WINDOWS. HUGE KITCHEN WITH OVER-SIZED MAPLE CABINETS, PANTRY, CORIAN COUNTERTOPS, GRANITE TILE, S.S. APPLIANCES. EXPANSIVE LIVING ROOM / DINING RM WITH HARDWOOD FLOORS. DRAMATIC MASTER BEDROOM WITH LUXURY BATH INCLUDING WHIRLPOOL. TWO CLOSETS WITH ONE BEING A WALK-IN. ENGLISH LOWER LEVEL COMPLETE WITH FAMILY ROOM AND THIRD BEDROOM. THIS FLOOR HAS NO STAIRS AND WOULD BE PERFECT FOR IN-LAW ARRANGEMENT AS IT HAS FULL BATHROOM TOO. CUSTOM LIGHTS, CEILING FANS, WOOD BLINDS, AND JUST REPLACED CARPET. Lease to own option available.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 759 Prestwick Lane have any available units?
759 Prestwick Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wheeling, IL.
How much is rent in Wheeling, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Wheeling Rent Report.
What amenities does 759 Prestwick Lane have?
Some of 759 Prestwick Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 759 Prestwick Lane currently offering any rent specials?
759 Prestwick Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 759 Prestwick Lane pet-friendly?
No, 759 Prestwick Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wheeling.
Does 759 Prestwick Lane offer parking?
Yes, 759 Prestwick Lane does offer parking.
Does 759 Prestwick Lane have units with washers and dryers?
No, 759 Prestwick Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 759 Prestwick Lane have a pool?
Yes, 759 Prestwick Lane has a pool.
Does 759 Prestwick Lane have accessible units?
No, 759 Prestwick Lane does not have accessible units.
Does 759 Prestwick Lane have units with dishwashers?
No, 759 Prestwick Lane does not have units with dishwashers.
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