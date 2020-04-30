3007 Langston Circle

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SUNNY BRIGHT AND AIRY END UNIT LOCATED IN HIGHLY SOUGHT AFTER HARVEST HILLS BACKING TO OPEN GREEN! COVERED FRONT PORCH LEADS INTO AN INVITING FOYER ~ LARGE EAT-IN KITCHEN WITH 42" CABINESTS, GRANITE COUNTER TOPS, TILE FLOOR + ALL APPLIANCES INCLUDED. 2 STORY FAMILY ROOM WITH SLIDING GLASS DOOR TO PATIO + OPEN TO KITCHEN ~ 1ST FLOOR MASTER SUITE WITH PRIVATE BATHROOM, DOUBLE WIDE SHOWER AND WALK-IN CLOSET ~ 2ND FLOOR LOFT WITH OAK RAILINGS OVERLOOKS THE LIVING ROOM AND WOULD BE PERFECT FOR A HOME OFFICE OR 2ND FAMILY ROOM. SPACIOUS 2ND BEDROOM W/DOUBLE WIDE CLOSET AND ADJACENT FULL BATHROOM ~ 2ND FLOOR BONUS ROOM COULD BE USED AS A HOME OFFICE, CRAFT ROOM, PLAYROOM OR 3RD BEDROOM ~ 1ST FLOOR LAUNDRY AND 1/2 BATH ~ 9' CEILINGS ON THE 1ST FLOOR ~ ATTACHED 2 CAR GARAGE ~ ALL APPLIANCES ARE INCLUDED. FANTASTIC LOCATION NEAR PARKS, TENNIS COURT, OTTER COVE AQUATIC PARK W/WATER SLIDES, SPLASH PAD + SAND PARK, DOG PARK, GREAT WESTERN TRAIL, RANDALL ROAD SHOPPING & DINING + AWARD WINNING ST. CHARLES D#303 SCHOOLS! LAWN CARE AND SNOW REMOVAL INCLUDED! NO PETS, NON-SMOKING Residence, Non-refundable Credit, criminal history and background check required for all applicants over the age of 18 ~ Proof of No Late payment history on rent or mortgage - HOME IS OFFICIALLY READY TO BE SHOWN - PREVIOUS MARKET TIME WAS DUE TO THE ILLINIOS MANDATE NOT ALLOWING SHOWINGS OF THE HOME WHILE TENANT OCCUPIED.