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3007 Langston Circle
Last updated June 11 2020 at 12:17 AM

3007 Langston Circle

3007 Langston Circle · (630) 621-5421
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Location

3007 Langston Circle, St. Charles, IL 60174

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,200

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2 Bed · 3 Bath · 2014 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
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patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3007 Langston Circle have any available units?
3007 Langston Circle has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3007 Langston Circle have?
Some of 3007 Langston Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3007 Langston Circle currently offering any rent specials?
3007 Langston Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 3007 Langston Circle pet-friendly?
Yes, 3007 Langston Circle is pet friendly.
Does 3007 Langston Circle offer parking?
Yes, 3007 Langston Circle does offer parking.
Does 3007 Langston Circle have units with washers and dryers?
Yes, 3007 Langston Circle offers units with in unit laundry.
Does 3007 Langston Circle have a pool?
No, 3007 Langston Circle does not have a pool.
Does 3007 Langston Circle have accessible units?
No, 3007 Langston Circle does not have accessible units.
Does 3007 Langston Circle have units with dishwashers?
Yes, 3007 Langston Circle has units with dishwashers.
Does 3007 Langston Circle have units with air conditioning?
No, 3007 Langston Circle does not have units with air conditioning.
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