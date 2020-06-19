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1906 Plum Grove Road
Last updated June 5 2020 at 7:05 AM

1906 Plum Grove Road

1906 South Plum Grove Road · (630) 234-2321
COVID-19 Update
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Location

1906 South Plum Grove Road, Rolling Meadows, IL 60008

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rentalutions

1 Bedroom

Unit 2C · Avail. Jul 1

$1,200

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
basketball court
clubhouse
parking
pool
tennis court
UPDATED 2ND FLOOR END UNIT! OAK HARDWOOD FLOORS, MARBLE IN KITCHEN, OPEN AIRY FLOOR PLAN BOAST SPACIOUS LIVING ROOM, DINING ROOM & KITCHEN W/BREAKFAST BAR, KING SIZED BEDROOM WITH AMPLE CLOSET SPACE, BEAUTIFULLY UPDATED BATH. NEW A/C, NEW WASHER/DRYER IN UNIT. SLIDERS OFF LIVING ROOM LEAD TO PRIVATE BALCONY!

COMPLEX HAS A POOL, CLUBHOUSE, PARK WITH BASKETBALL AND TENNIS COURTS. CLOSE TO EXPRESSWAYS, SHOPPING AND RESTAURANTS.

First month's rent ($1,200) and security deposit ($1,200) due at lease signing. Applicants subject to credit check and background check as well as $25 application fee.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1906 Plum Grove Road have any available units?
1906 Plum Grove Road has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1906 Plum Grove Road have?
Some of 1906 Plum Grove Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1906 Plum Grove Road currently offering any rent specials?
1906 Plum Grove Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1906 Plum Grove Road pet-friendly?
No, 1906 Plum Grove Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rolling Meadows.
Does 1906 Plum Grove Road offer parking?
Yes, 1906 Plum Grove Road does offer parking.
Does 1906 Plum Grove Road have units with washers and dryers?
Yes, 1906 Plum Grove Road offers units with in unit laundry.
Does 1906 Plum Grove Road have a pool?
Yes, 1906 Plum Grove Road has a pool.
Does 1906 Plum Grove Road have accessible units?
No, 1906 Plum Grove Road does not have accessible units.
Does 1906 Plum Grove Road have units with dishwashers?
Yes, 1906 Plum Grove Road has units with dishwashers.
Does 1906 Plum Grove Road have units with air conditioning?
Yes, 1906 Plum Grove Road has units with air conditioning.
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