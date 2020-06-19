1906 Plum Grove Road

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COMPLEX HAS A POOL, CLUBHOUSE, PARK WITH BASKETBALL AND TENNIS COURTS. CLOSE TO EXPRESSWAYS, SHOPPING AND RESTAURANTS.
First month's rent ($1,200) and security deposit ($1,200) due at lease signing. Applicants subject to credit check and background check as well as $25 application fee.