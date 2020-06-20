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Palatine, IL
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229 West Johnson Street
Last updated May 29 2020 at 10:31 AM

229 West Johnson Street

229 Johnson Street · (847) 910-5022
COVID-19 Update
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Location

229 Johnson Street, Palatine, IL 60067

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2B · Avail. now

$1,350

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2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
courtyard
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 229 West Johnson Street have any available units?
229 West Johnson Street has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Palatine, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palatine Rent Report.
What amenities does 229 West Johnson Street have?
Some of 229 West Johnson Street's amenities include hardwood floors, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 229 West Johnson Street currently offering any rent specials?
229 West Johnson Street isn't currently offering any rent specials.
Is 229 West Johnson Street pet-friendly?
No, 229 West Johnson Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palatine.
Does 229 West Johnson Street offer parking?
Yes, 229 West Johnson Street does offer parking.
Does 229 West Johnson Street have units with washers and dryers?
No, 229 West Johnson Street does not offer units with in unit laundry.
Does 229 West Johnson Street have a pool?
No, 229 West Johnson Street does not have a pool.
Does 229 West Johnson Street have accessible units?
No, 229 West Johnson Street does not have accessible units.
Does 229 West Johnson Street have units with dishwashers?
Yes, 229 West Johnson Street has units with dishwashers.
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