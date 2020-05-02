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308 Tamarack Avenue
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308 Tamarack Avenue

308 Tamarack Avenue · (630) 881-2182
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Location

308 Tamarack Avenue, Naperville, IL 60540
West Highlands

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,400

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3 Bed · 2 Bath · 1920 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 308 Tamarack Avenue have any available units?
308 Tamarack Avenue has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 308 Tamarack Avenue have?
Some of 308 Tamarack Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 308 Tamarack Avenue currently offering any rent specials?
308 Tamarack Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 308 Tamarack Avenue pet-friendly?
No, 308 Tamarack Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 308 Tamarack Avenue offer parking?
Yes, 308 Tamarack Avenue does offer parking.
Does 308 Tamarack Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 308 Tamarack Avenue offers units with in unit laundry.
Does 308 Tamarack Avenue have a pool?
No, 308 Tamarack Avenue does not have a pool.
Does 308 Tamarack Avenue have accessible units?
No, 308 Tamarack Avenue does not have accessible units.
Does 308 Tamarack Avenue have units with dishwashers?
Yes, 308 Tamarack Avenue has units with dishwashers.
Does 308 Tamarack Avenue have units with air conditioning?
No, 308 Tamarack Avenue does not have units with air conditioning.
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