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Woodstock, GA
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250 Goshen Lane - 1
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250 Goshen Lane - 1

250 Goshen Ln · No Longer Available
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Location

250 Goshen Ln, Woodstock, GA 30188

Amenities

patio / balcony
recently renovated
air conditioning
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
NO SECURITY DEPOSIT REQUIRED! UPPER LEVEL END UNIT TOWN HOUSE. RECENTLY RENOVATED. HAS NEW CARPET AND FRESHLY PAINTED! TOWN HOUSE HAS TWO UNITS (UPPER AND LOWER). RENT UPPER UNIT FOR $1,400 PER MONTH. THIS UNIT INCLUDES THE BACK YARD PATIO AREA AS WELL. 2 BEDROOMS AND 2 BATHROOMS. IF YOU ARE ALSO INTERESTED IN THE LOWER LEVEL. THAT INCLUDES AN EXTRA BEDROOM, LIVING ROOM, KITCHEN AND BATHROOM. ONLY AN EXTRA $700 PER MONTH. GREAT FOR COLLEGE STUDENTS OR LARGE FAMILIES. VISIT: HTTPS://BUCKHEADBROKERS.MANAGEBUILDING.COM TO APPLY FOR THE UNIT. NO APPLICATION FEE. NO SECURITY DEPOSIT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 250 Goshen Lane - 1 have any available units?
250 Goshen Lane - 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Woodstock, GA.
How much is rent in Woodstock, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Woodstock Rent Report.
What amenities does 250 Goshen Lane - 1 have?
Some of 250 Goshen Lane - 1's amenities include patio / balcony, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 250 Goshen Lane - 1 currently offering any rent specials?
250 Goshen Lane - 1 is not currently offering any rent specials.
Is 250 Goshen Lane - 1 pet-friendly?
No, 250 Goshen Lane - 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Woodstock.
Does 250 Goshen Lane - 1 offer parking?
No, 250 Goshen Lane - 1 does not offer parking.
Does 250 Goshen Lane - 1 have units with washers and dryers?
No, 250 Goshen Lane - 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 250 Goshen Lane - 1 have a pool?
No, 250 Goshen Lane - 1 does not have a pool.
Does 250 Goshen Lane - 1 have accessible units?
No, 250 Goshen Lane - 1 does not have accessible units.
Does 250 Goshen Lane - 1 have units with dishwashers?
No, 250 Goshen Lane - 1 does not have units with dishwashers.
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