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3357 Cumberland Club Drive.
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Vinings, GA
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3357 Cumberland Club Drive
Last updated April 17 2020 at 7:53 AM

3357 Cumberland Club Drive

3357 Cumberland Club Dr · (404) 667-5566
COVID-19 Update
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Location

3357 Cumberland Club Dr, Vinings, GA 30339
Vinings

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 17 · Avail. now

$2,800

Click to see floorplan

3 Bed · 4 Bath · 2328 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
ABSOLUTELY STUNNING, NEWLY PAINTED, 3 BEDROOM, 3.5 BATH IN AMAZING LOCATION!!! PROPERTY FEATURES GLEAMING HARDWOOD FLOORS, TONS OF NATURAL LIGHT, A BEAUTIFUL KITCHEN W/GRANITE COUNTERTOPS, SPACIOUS BEDROOMS EACH WITH IT'S OWN BATH & THE WALK IN CLOSETS HAVE CUSTOM SHELVING SYSTEMS! TOWNHOME HAS BEEN WELL MAINTAINED & IS IN A PRIME LOCATION W/EASY ACCESS TO I-75 & I-285. JUST A FEW SHORT MINUTES FROM CUMBERLAND MALL, DOWNTOWN VININGS & THE NEW SUNTRUST STADIUM. THIS ONE WILL NOT LAST LONG! AGENT/OWNER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions

Does 3357 Cumberland Club Drive have any available units?
3357 Cumberland Club Drive has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3357 Cumberland Club Drive have?
Some of 3357 Cumberland Club Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3357 Cumberland Club Drive currently offering any rent specials?
3357 Cumberland Club Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 3357 Cumberland Club Drive pet-friendly?
No, 3357 Cumberland Club Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Vinings.
Does 3357 Cumberland Club Drive offer parking?
Yes, 3357 Cumberland Club Drive does offer parking.
Does 3357 Cumberland Club Drive have units with washers and dryers?
No, 3357 Cumberland Club Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3357 Cumberland Club Drive have a pool?
No, 3357 Cumberland Club Drive does not have a pool.
Does 3357 Cumberland Club Drive have accessible units?
No, 3357 Cumberland Club Drive does not have accessible units.
Does 3357 Cumberland Club Drive have units with dishwashers?
Yes, 3357 Cumberland Club Drive has units with dishwashers.
Does 3357 Cumberland Club Drive have units with air conditioning?
No, 3357 Cumberland Club Drive does not have units with air conditioning.

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