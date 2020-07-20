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Newnan, GA
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7 Hollow Way
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7 Hollow Way

7 Hollow Way Point · No Longer Available
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Location

7 Hollow Way Point, Newnan, GA 30265

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
fireplace
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
LOVELY HOME FOR LEASE ON QUIET CUL-DE-SAC. THIS HOME OFFERS 5 BEDROOMS AND 4 FULL BATHS INCLUDING GUEST BEDROOM ON MAIN FLOOR, PERFECT FOR IN-LAWS. THE MAIN FLOOR HAS FORMAL DINING WITH COFFERED CEILINGS SEPARATE LIVING ROOM SPACIOUS FAMILY ROOM THAT IS OPEN TO KITCHEN. SOLID SURFACE COUNTERTOPS STAINLESS APPLIANCES AND PERFECT ISLAND FOR BREAKFAST! UPSTAIRS HAS SPACIOUS MASTER RETREAT WITH SITTING AREA, TILED SHOWER AND DOUBLE VANITY. ADDITIONAL 3 BEDROOMS ONE WITH EN SUITE. THIS HOME HAS IT ALL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7 Hollow Way have any available units?
7 Hollow Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newnan, GA.
What amenities does 7 Hollow Way have?
Some of 7 Hollow Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7 Hollow Way currently offering any rent specials?
7 Hollow Way is not currently offering any rent specials.
Is 7 Hollow Way pet-friendly?
No, 7 Hollow Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newnan.
Does 7 Hollow Way offer parking?
Yes, 7 Hollow Way offers parking.
Does 7 Hollow Way have units with washers and dryers?
No, 7 Hollow Way does not offer units with in unit laundry.
Does 7 Hollow Way have a pool?
No, 7 Hollow Way does not have a pool.
Does 7 Hollow Way have accessible units?
No, 7 Hollow Way does not have accessible units.
Does 7 Hollow Way have units with dishwashers?
Yes, 7 Hollow Way has units with dishwashers.
Does 7 Hollow Way have units with air conditioning?
No, 7 Hollow Way does not have units with air conditioning.
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