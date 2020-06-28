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Newnan, GA
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126 BRAINDWOOD DRIVE
Last updated April 27 2020 at 10:44 PM

126 BRAINDWOOD DRIVE

126 Briandwood Drive · No Longer Available
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Location

126 Briandwood Drive, Newnan, GA 30265

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
hot tub
tennis court
126 BRAINDWOOD DRIVE Available 05/08/20 (click on picture to view more pictures) WOW!!!!!...MOST AMAZING HOME...ALL THE UPGRADES ALL THROUGHOUT/ POPULAR SWIM / TENNIS/ GREAT SCHOOLS TOO. - WOW!!!......WHAT AN AMAZING HOME. THIS HOME HAS IT ALL!!!!
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THERE IS ALSO AN EAT IN KITCHEN - BIG ENOUGH FOR A LARGE TABLE - GREAT FOR EVERYONE TO EAT TOGETHER.

HOME OFFERS FORMAL DINING ROOM WITH ELEGANT TRIM AND LARGE PICTURE WINDOW

THERE IS ALSO A BEAUTIFUL BATH WITH PEDESTAL SINK AND UPGRADED LIGHT FIXTURES AND MIRROR SO FOLKS DO NOT HAVE TO GO UPSTAIRS

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MASTER ALSO HAS A SUPER...SUPER...LARGE WALK IN CLOSET.
HOME ALSO OFFERS GORGEOUS MASTER SPA BATH THAT HAS DOUBLE VANITIES AND JACUZZI TUB WITH BIG PICTURE WINDOW AND SEPARATE SHOWER LOCATED UPSTAIRS. THERE IS A LARGE SITTING OFF OF THE MASTER BEDROOM THAT HAS A FIREPLACE.

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THE ELEMENTARY SCHOOL - WELCH ELEMENTARY IS LOCATED JUST ACROSS THE SUBDIVISION ENTRANCE.

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THIS HOME IS PRICED FOR A 2 YEARS LEASE. THERE IS AN INCREASE OF $50.00 PER MONTH FOR A 1 YEAR LEASE TERM.

TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT,.............. PLEASE CALL OUR OFFICE AT 678-540-8650

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Make 3x's the rent
5. We do not accept Sec 8 or Housing Vouchers

Heritage Home Rentals, LLC
8329 Office Park Drive Suite
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 ( Office ) 678-540-8602 ( Fax )
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE3116880)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 126 BRAINDWOOD DRIVE have any available units?
126 BRAINDWOOD DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newnan, GA.
What amenities does 126 BRAINDWOOD DRIVE have?
Some of 126 BRAINDWOOD DRIVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 126 BRAINDWOOD DRIVE currently offering any rent specials?
126 BRAINDWOOD DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 126 BRAINDWOOD DRIVE pet-friendly?
No, 126 BRAINDWOOD DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newnan.
Does 126 BRAINDWOOD DRIVE offer parking?
Yes, 126 BRAINDWOOD DRIVE offers parking.
Does 126 BRAINDWOOD DRIVE have units with washers and dryers?
No, 126 BRAINDWOOD DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 126 BRAINDWOOD DRIVE have a pool?
Yes, 126 BRAINDWOOD DRIVE has a pool.
Does 126 BRAINDWOOD DRIVE have accessible units?
No, 126 BRAINDWOOD DRIVE does not have accessible units.
Does 126 BRAINDWOOD DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 126 BRAINDWOOD DRIVE has units with dishwashers.
Does 126 BRAINDWOOD DRIVE have units with air conditioning?
No, 126 BRAINDWOOD DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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