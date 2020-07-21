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2758 Laurel Valley Trail
Last updated September 9 2019 at 1:54 PM

2758 Laurel Valley Trail

2758 Laurel Valley Trl · No Longer Available
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Location

2758 Laurel Valley Trl, Gwinnett County, GA 30043

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
2758 Laurel Valley Trail Available 10/01/19 UPDATED 3 BEDROOM 3.5 BATH END UNIT !!! - UPDATED END UNIT WITH TONS OF UPGRADES, OPEN FAMILY ROOM W/ FIREPLACE, LARGE MASTER BEDROOM WITH LARGE MASTER BATHROOM WITH DOUBLE VANITIES, SEPARATE TILE SHOWER, JETTED WHIRLPOOL TUB AND WALK-IN CLOSET, ADDITIONAL LARGE BEDROOM COULD BE 2nd MASTER BEDROOM WITH SEPARATE BATHROOM, 3RD BEDROOM ON LOWER LEVEL WITH FULL BATH, OPEN KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, ISLAND AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS ON MAIN AND LOWER LEVEL, SEPARATE BUILT IN OFFICE, BUILT IN SPEAKERS THROUGH-OUT HOME, SCREENED PORCH LEADS TO OPEN DECK. 2 CAR GARAGE....

(RLNE4354137)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2758 Laurel Valley Trail have any available units?
2758 Laurel Valley Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 2758 Laurel Valley Trail have?
Some of 2758 Laurel Valley Trail's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2758 Laurel Valley Trail currently offering any rent specials?
2758 Laurel Valley Trail is not currently offering any rent specials.
Is 2758 Laurel Valley Trail pet-friendly?
No, 2758 Laurel Valley Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 2758 Laurel Valley Trail offer parking?
Yes, 2758 Laurel Valley Trail offers parking.
Does 2758 Laurel Valley Trail have units with washers and dryers?
No, 2758 Laurel Valley Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 2758 Laurel Valley Trail have a pool?
Yes, 2758 Laurel Valley Trail has a pool.
Does 2758 Laurel Valley Trail have accessible units?
No, 2758 Laurel Valley Trail does not have accessible units.
Does 2758 Laurel Valley Trail have units with dishwashers?
No, 2758 Laurel Valley Trail does not have units with dishwashers.
Does 2758 Laurel Valley Trail have units with air conditioning?
No, 2758 Laurel Valley Trail does not have units with air conditioning.
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