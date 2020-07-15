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1465 Leisure Lake Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1465 Leisure Lake Drive

1465 Leisure Lake Drive · No Longer Available
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Location

1465 Leisure Lake Drive, Gwinnett County, GA 30044

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
tennis court
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1465 Leisure Lake Drive have any available units?
1465 Leisure Lake Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 1465 Leisure Lake Drive have?
Some of 1465 Leisure Lake Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1465 Leisure Lake Drive currently offering any rent specials?
1465 Leisure Lake Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1465 Leisure Lake Drive pet-friendly?
No, 1465 Leisure Lake Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 1465 Leisure Lake Drive offer parking?
Yes, 1465 Leisure Lake Drive offers parking.
Does 1465 Leisure Lake Drive have units with washers and dryers?
No, 1465 Leisure Lake Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1465 Leisure Lake Drive have a pool?
Yes, 1465 Leisure Lake Drive has a pool.
Does 1465 Leisure Lake Drive have accessible units?
No, 1465 Leisure Lake Drive does not have accessible units.
Does 1465 Leisure Lake Drive have units with dishwashers?
Yes, 1465 Leisure Lake Drive has units with dishwashers.
Does 1465 Leisure Lake Drive have units with air conditioning?
No, 1465 Leisure Lake Drive does not have units with air conditioning.
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