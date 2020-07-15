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735 Brannon Oaks Lane
Last updated May 5 2020 at 3:57 PM

735 Brannon Oaks Lane

735 Brannon Oaks Lane · No Longer Available
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Location

735 Brannon Oaks Lane, Forsyth County, GA 30041

Amenities

granite counters
pet friendly
garage
extra storage
Unit Amenities
extra storage
granite counters
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
For more information, contact Nora O'Donnell at (404) 402-7838. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6697939 to view more pictures of this property. OPEN FLOOR PLAN. LARGE ROOMS. VAULTED GREAT RM W/ FPLC. LARGE KITCHEN W/ GRANITE COUNTERTOPS. BRIGHT SUNROOM, MASTER ON MAIN, DETACHED 2-CAR GARAGE W/ EXTRA STORAGE PLUS 2-CAR ATTACHED, SEPARATE ENTRANCE TO SECOND GARAGE PLUS PARKING PAD FOR BOAT OR RV. MINUTES TO GA 400, AVENUE- GREAT SHOPPING. PETS CONSIDERED ON INDIVIDUAL BASIS W/ ADD'L DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 735 Brannon Oaks Lane have any available units?
735 Brannon Oaks Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Forsyth County, GA.
What amenities does 735 Brannon Oaks Lane have?
Some of 735 Brannon Oaks Lane's amenities include granite counters, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 735 Brannon Oaks Lane currently offering any rent specials?
735 Brannon Oaks Lane is not currently offering any rent specials.
Is 735 Brannon Oaks Lane pet-friendly?
Yes, 735 Brannon Oaks Lane is pet friendly.
Does 735 Brannon Oaks Lane offer parking?
Yes, 735 Brannon Oaks Lane offers parking.
Does 735 Brannon Oaks Lane have units with washers and dryers?
No, 735 Brannon Oaks Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 735 Brannon Oaks Lane have a pool?
No, 735 Brannon Oaks Lane does not have a pool.
Does 735 Brannon Oaks Lane have accessible units?
No, 735 Brannon Oaks Lane does not have accessible units.
Does 735 Brannon Oaks Lane have units with dishwashers?
No, 735 Brannon Oaks Lane does not have units with dishwashers.
Does 735 Brannon Oaks Lane have units with air conditioning?
No, 735 Brannon Oaks Lane does not have units with air conditioning.
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