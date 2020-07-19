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120 Tanglewood
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

120 Tanglewood

120 Tanglewood Drive · No Longer Available
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Location

120 Tanglewood Drive, Fayetteville, GA 30214

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
gym
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 120 Tanglewood have any available units?
120 Tanglewood doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fayetteville, GA.
What amenities does 120 Tanglewood have?
Some of 120 Tanglewood's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 120 Tanglewood currently offering any rent specials?
120 Tanglewood is not currently offering any rent specials.
Is 120 Tanglewood pet-friendly?
No, 120 Tanglewood is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fayetteville.
Does 120 Tanglewood offer parking?
Yes, 120 Tanglewood offers parking.
Does 120 Tanglewood have units with washers and dryers?
No, 120 Tanglewood does not offer units with in unit laundry.
Does 120 Tanglewood have a pool?
No, 120 Tanglewood does not have a pool.
Does 120 Tanglewood have accessible units?
No, 120 Tanglewood does not have accessible units.
Does 120 Tanglewood have units with dishwashers?
Yes, 120 Tanglewood has units with dishwashers.
Does 120 Tanglewood have units with air conditioning?
No, 120 Tanglewood does not have units with air conditioning.
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