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4962 Village Terrace Dr
Last updated June 5 2020 at 3:10 PM

4962 Village Terrace Dr

4962 Village Terrace Drive · (678) 570-4188
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Location

4962 Village Terrace Drive, Dunwoody, GA 30338
Dunwoody Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,500

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5 Bed · 4 Bath

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
clubhouse
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4962 Village Terrace Dr have any available units?
4962 Village Terrace Dr has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4962 Village Terrace Dr have?
Some of 4962 Village Terrace Dr's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4962 Village Terrace Dr currently offering any rent specials?
4962 Village Terrace Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 4962 Village Terrace Dr pet-friendly?
No, 4962 Village Terrace Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunwoody.
Does 4962 Village Terrace Dr offer parking?
Yes, 4962 Village Terrace Dr does offer parking.
Does 4962 Village Terrace Dr have units with washers and dryers?
No, 4962 Village Terrace Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 4962 Village Terrace Dr have a pool?
No, 4962 Village Terrace Dr does not have a pool.
Does 4962 Village Terrace Dr have accessible units?
No, 4962 Village Terrace Dr does not have accessible units.
Does 4962 Village Terrace Dr have units with dishwashers?
No, 4962 Village Terrace Dr does not have units with dishwashers.
Does 4962 Village Terrace Dr have units with air conditioning?
No, 4962 Village Terrace Dr does not have units with air conditioning.
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