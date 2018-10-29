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1003 Dunbar Drive
Last updated December 17 2019 at 10:37 AM

1003 Dunbar Drive

1003 Dunbar Drive · No Longer Available
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Location

1003 Dunbar Drive, Dunwoody, GA 30338

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
parking
pool
tennis court
fireplace
Unit Amenities
fireplace
oven
patio / balcony
range
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1003 Dunbar Drive have any available units?
1003 Dunbar Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dunwoody, GA.
What amenities does 1003 Dunbar Drive have?
Some of 1003 Dunbar Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1003 Dunbar Drive currently offering any rent specials?
1003 Dunbar Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1003 Dunbar Drive pet-friendly?
No, 1003 Dunbar Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunwoody.
Does 1003 Dunbar Drive offer parking?
Yes, 1003 Dunbar Drive offers parking.
Does 1003 Dunbar Drive have units with washers and dryers?
No, 1003 Dunbar Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1003 Dunbar Drive have a pool?
Yes, 1003 Dunbar Drive has a pool.
Does 1003 Dunbar Drive have accessible units?
No, 1003 Dunbar Drive does not have accessible units.
Does 1003 Dunbar Drive have units with dishwashers?
No, 1003 Dunbar Drive does not have units with dishwashers.
Does 1003 Dunbar Drive have units with air conditioning?
No, 1003 Dunbar Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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