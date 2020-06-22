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1232 Carol Lane NE
Last updated June 9 2020 at 6:35 PM

1232 Carol Lane NE

1232 Carol Lane Northeast · (404) 626-6884
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Location

1232 Carol Lane Northeast, Druid Hills, GA 30306
Morningside - Lenox Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 0 · Avail. now

$2,300

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2 Bed · 2 Bath · 1402 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
fireplace
range
Unit Amenities
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in unit laundry
patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1232 Carol Lane NE have any available units?
1232 Carol Lane NE has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1232 Carol Lane NE have?
Some of 1232 Carol Lane NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1232 Carol Lane NE currently offering any rent specials?
1232 Carol Lane NE isn't currently offering any rent specials.
Is 1232 Carol Lane NE pet-friendly?
No, 1232 Carol Lane NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Druid Hills.
Does 1232 Carol Lane NE offer parking?
Yes, 1232 Carol Lane NE does offer parking.
Does 1232 Carol Lane NE have units with washers and dryers?
Yes, 1232 Carol Lane NE offers units with in unit laundry.
Does 1232 Carol Lane NE have a pool?
No, 1232 Carol Lane NE does not have a pool.
Does 1232 Carol Lane NE have accessible units?
No, 1232 Carol Lane NE does not have accessible units.
Does 1232 Carol Lane NE have units with dishwashers?
Yes, 1232 Carol Lane NE has units with dishwashers.
Does 1232 Carol Lane NE have units with air conditioning?
No, 1232 Carol Lane NE does not have units with air conditioning.
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