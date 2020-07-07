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Douglasville, GA
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8107 Fieldstream Way
Last updated March 3 2020 at 5:13 AM

8107 Fieldstream Way

8107 Fieldstream Way · No Longer Available
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Location

8107 Fieldstream Way, Douglasville, GA 30134

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
WOOOW, THIS NEWLY REMODELED HOME IS A DEFINITE MUST SEE!!! NESTLED IN A CUL-DE-SAC AND FEATURING NEW HARDWOOD FLOORING AND FRESH PAINT THROUGHOUT, THIS HOME HAS A SEAMLESS FLOW. MEANWHILE, ENJOY THE LAST FEW WEEKS OF WINTER ENTERTAINING IN FRONT OF THIS BEAUTIFUL FIREPLACE AND AS SPRING FLOWERS START TO BLOOM YOUR ENTERTAINING CAN FLOW OUTSIDE TO YOUR BEAUTIFUL PATIO. NOW IS YOUR OPPORTUNITY TO MOVE IN AND NOT ONLY FALL IN LOVE WITH YOUR NEW HOME BUT TO ALSO GET SETTLED JUST IN TIME FOR THE ENTERTAINING SEASON!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8107 Fieldstream Way have any available units?
8107 Fieldstream Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglasville, GA.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 8107 Fieldstream Way have?
Some of 8107 Fieldstream Way's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8107 Fieldstream Way currently offering any rent specials?
8107 Fieldstream Way is not currently offering any rent specials.
Is 8107 Fieldstream Way pet-friendly?
No, 8107 Fieldstream Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 8107 Fieldstream Way offer parking?
Yes, 8107 Fieldstream Way offers parking.
Does 8107 Fieldstream Way have units with washers and dryers?
No, 8107 Fieldstream Way does not offer units with in unit laundry.
Does 8107 Fieldstream Way have a pool?
No, 8107 Fieldstream Way does not have a pool.
Does 8107 Fieldstream Way have accessible units?
No, 8107 Fieldstream Way does not have accessible units.
Does 8107 Fieldstream Way have units with dishwashers?
Yes, 8107 Fieldstream Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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