6305 Melrose Street

Amenities
WOW!! GRANDPA'S BUNGELOW /AWESOME BRICK RANCH / MANY UPGRADES/ CORNER LOT/ WORSHOP - ENJOY THIS WONDERFUL RANCH HOME NESTLED ON A HUGE PRIVATE LOT....WITH 2 DRIVEWAYS AND A COVERED CARPORT.
THE OWNER HAS TAKEN GREAT PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS. HOME IS IMMACULATE AND LIKE A BRAND NEW HOME. THIS IS AN AWESOME HOME.....GRANPA'S BUNGELOW. COUNTRY LIVING AT IT'S BEST!!
HOME OFFERS GORGEOUS HARDWOOD FLOORS AND UPGRADES ALL THROUGHOUT.
THIS HOME HAS SPACIOUS LIVINGROOM WITH GORGEOUS LARGE PICTURE WINDOWS OFFERING NATURAL LIGHT. WINDOWS ARE NEW AND ENERGY EFFICIENT SO THIS HELPS YOU SAVE ON YOUR UTILITY BILLS.
GOURMET KITCHEN - TOTALLY UPDATED WITH NEW APPLIANCES, CABINETS AND COUNTERS TOO. THERE IS ALSO AN AREA LARGE ENOUGH FOR A...... SMALL DINING ROOM TABLE.
GOOD NEWS!!!....HOME HAS AN EXTRA SUPER SPACIOUS AREA THAT WOULD BE GREAT FOR A FORMAL DINING ROOM / DEN OR A LIVING ROOM / OFFICE. THAT'S RIGHT YOU CAN HAVE 2 LIVING ROOMS IN THIS HOME - GREAT FOR ENTERTAINING!!
COME ENJOY THIS AWESOME MASTER BEDROOM WITH NEW HARDWOOD FLOORS, LARGE PICTURE WINDOW AND CEILING FAN ALONG WIITH AMPLE CLOSET SPACE.
THERE ARE 2 ADDITIONAL BEDROOMS WITH BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS AND LARGE PICTURE WINDOWS AND AMPLE CLOSET SPACE.
THERE IS PLENTY OF PARKING SINCE THIS HOME IS ON A CORNER LAND LOT AND THERE ARE 2 DRIVEWAYS.
ONE DRIVEWAY IS AT THE FRONT OF THE HOME AND THE OTHER DRIVEWAY LEADS TO A SPACIOUS CARPORT NEAR THE SIDE DOOR ENTRANCE. HOME ALSO HAS BEAUTIFUL......FENCED.... BACK YARD WITH PLENTY OF SPACE TO GRILL OUT AND ENTERTAIN FAMILY AND FRIENDS.
THE MAN IN THE HOUSE WILL BE EXCITED WITH SUPER LARGE SHOP OR STORAGE AREA JUST OFF THE CARPORT. HOME ALSO OFFERS - HUGE DETTACHED STORAGE SHED TOO.
THIS HOME IS NEAR DOUGLAS COUNTY HIGH SCHOOL - A GREAT LOCATION CLOSE TO LOTS OF GREAT RESTAURANTS AND SHOPPING INCLUDING THE POPULAR ARBOR PLACE MALL.
COME ENJOY THIS IMMACULATE HOME AND FEEL LIKE YOU'RE LIVING IN THE COUNTRY BUT HAVE THE CONVENIENCE OF LIVING CLOSE TO EVERYTHING. EASY COMMUTE TO ATLANTA, THE NORTHSIDE AND THE AIRPORT USING BACK ROADS.
IF YOU LIKE TO SCHEUDLE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS HOME, PLEASE CALL OUR OFFICE AT 678-540-8650 OR CATHY AT 404-452-7713 FOR AN EASY APPOINTMENT.
HURRY!!!.....THIS HOME WILL NOT LAST LONG. THE HOME WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
SCHOOLS:
Eastside/Burdett Elementary
Stewart Middle
Douglas County High
WILL PROBABLY LEASE TO FIRST PERSON THAT SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on the credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. Dispoossessory (to be discussed)
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable
*Application fees are non-refundable
CALL FOR EASY APPOINTMENT!!
HERITAGE HOME RENTALS
8329 OFFICE PARK DRIVE
DOUGLASVILLE, GA 30135
678-540-8650 ( OFFICE )
678-540-8602 ( FAX )
www.RentWithHeritage.com
No Pets Allowed
(RLNE5716855)