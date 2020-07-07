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Douglasville, GA
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6305 Melrose Street
Last updated April 29 2020 at 5:27 PM

6305 Melrose Street

6305 Melrose Drive · No Longer Available
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Location

6305 Melrose Drive, Douglasville, GA 30134

Amenities

hardwood floors
carport
recently renovated
ceiling fan
bbq/grill
Unit Amenities
ceiling fan
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
bbq/grill
WOW!! GRANDPA'S BUNGELOW /AWESOME BRICK RANCH / MANY UPGRADES/ CORNER LOT/ WORSHOP - ENJOY THIS WONDERFUL RANCH HOME NESTLED ON A HUGE PRIVATE LOT....WITH 2 DRIVEWAYS AND A COVERED CARPORT.

THE OWNER HAS TAKEN GREAT PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS. HOME IS IMMACULATE AND LIKE A BRAND NEW HOME. THIS IS AN AWESOME HOME.....GRANPA'S BUNGELOW. COUNTRY LIVING AT IT'S BEST!!

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ONE DRIVEWAY IS AT THE FRONT OF THE HOME AND THE OTHER DRIVEWAY LEADS TO A SPACIOUS CARPORT NEAR THE SIDE DOOR ENTRANCE. HOME ALSO HAS BEAUTIFUL......FENCED.... BACK YARD WITH PLENTY OF SPACE TO GRILL OUT AND ENTERTAIN FAMILY AND FRIENDS.

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IF YOU LIKE TO SCHEUDLE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS HOME, PLEASE CALL OUR OFFICE AT 678-540-8650 OR CATHY AT 404-452-7713 FOR AN EASY APPOINTMENT.

HURRY!!!.....THIS HOME WILL NOT LAST LONG. THE HOME WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.

SCHOOLS:
Eastside/Burdett Elementary
Stewart Middle
Douglas County High

WILL PROBABLY LEASE TO FIRST PERSON THAT SEES IT.

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on the credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. Dispoossessory (to be discussed)
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable

*Application fees are non-refundable

CALL FOR EASY APPOINTMENT!!

HERITAGE HOME RENTALS
8329 OFFICE PARK DRIVE
DOUGLASVILLE, GA 30135
678-540-8650 ( OFFICE )
678-540-8602 ( FAX )
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE5716855)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6305 Melrose Street have any available units?
6305 Melrose Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglasville, GA.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 6305 Melrose Street have?
Some of 6305 Melrose Street's amenities include hardwood floors, carport, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6305 Melrose Street currently offering any rent specials?
6305 Melrose Street is not currently offering any rent specials.
Is 6305 Melrose Street pet-friendly?
No, 6305 Melrose Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 6305 Melrose Street offer parking?
Yes, 6305 Melrose Street offers parking.
Does 6305 Melrose Street have units with washers and dryers?
No, 6305 Melrose Street does not offer units with in unit laundry.
Does 6305 Melrose Street have a pool?
No, 6305 Melrose Street does not have a pool.
Does 6305 Melrose Street have accessible units?
No, 6305 Melrose Street does not have accessible units.
Does 6305 Melrose Street have units with dishwashers?
No, 6305 Melrose Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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