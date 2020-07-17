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3870 Sunrise Ln
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

3870 Sunrise Ln

3870 Sunrise Lane · (706) 987-2236
COVID-19 Update
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Location

3870 Sunrise Lane, Columbus, GA 31909

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 2 baths, $1175 · Avail. now

$1,175

2 Bed · 2 Bath · 1056 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
2 Bed 2 Bath in North Columbus - Property Id: 310325

WELCOME HOME TO THIS TOTALLY REMODELED PATIO HOME IN NORTH COLUMBUS. THIS HOME IS MOVE IN READY AND PERFECT FOR A FIRST TIME HOMERENTER WITH ALL APPLIANCES INCLUDED! HOME OFFERS FRESHLY PAINTED INTERIOR AND EXTERIOR, NEW CARPET, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEELS APPLIANCES, WALK IN CLOSET IN MASTER, CERAMIC TILE IN BOTH BATHS, UPDATED LIGHTING, FENCED BACKYARD WITH WIRED STORAGE BUILDING. HOME WILL NOT LAST LONG, GREAT FLOORPLAN WITH NO WASTED SPACE
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/3870-sunrise-ln-columbus-ga/310325
Property Id 310325

No Pets Allowed

(RLNE5939640)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3870 Sunrise Ln have any available units?
3870 Sunrise Ln has a unit available for $1,175 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Columbus, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Columbus Rent Report.
What amenities does 3870 Sunrise Ln have?
Some of 3870 Sunrise Ln's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3870 Sunrise Ln currently offering any rent specials?
3870 Sunrise Ln is not currently offering any rent specials.
Is 3870 Sunrise Ln pet-friendly?
No, 3870 Sunrise Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Columbus.
Does 3870 Sunrise Ln offer parking?
No, 3870 Sunrise Ln does not offer parking.
Does 3870 Sunrise Ln have units with washers and dryers?
Yes, 3870 Sunrise Ln offers units with in unit laundry.
Does 3870 Sunrise Ln have a pool?
No, 3870 Sunrise Ln does not have a pool.
Does 3870 Sunrise Ln have accessible units?
No, 3870 Sunrise Ln does not have accessible units.
Does 3870 Sunrise Ln have units with dishwashers?
Yes, 3870 Sunrise Ln has units with dishwashers.
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