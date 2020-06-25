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Alpharetta, GA
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310 Gannett Nook
Last updated June 21 2019 at 2:23 PM

310 Gannett Nook

310 Gannett Nook · No Longer Available
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Location

310 Gannett Nook, Alpharetta, GA 30005

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
hot tub
media room
UPDATED EXECUTIVE HOME IN WINDWARD SUBDIVISION. HUGE MASTER BEDROOM W/ SITTING AREA & FIREPLACE. MASTER BATH WAS RECENTLY UPDATED WITH JETTED TUB/SPA SHOWER, NEW VANITIES. UPDATED KITCHEN WITH GRANITE AND STAINLESS APPLIANCES, FRIDGE & WASHER/DRYER INCLUDED. HARDWOODS THROUGHOUT FIRST LEVEL, PRIVATE BACKYARD W/STONE PATIO & STEPS TO LOWER LEVEL PLAY AREA. GREAT VIEWS FROM VAULTED SCREEN PORCH, FULL FINISHED BASEMENT W/MEDIA ROOM, BEDROOM, FULL BATH & WORK SHOP, DBL VANITY GUEST BATH, IN PRIVATE CUL-DE-SAC. TOO MANY UPGRADES TO LIST. YOUR CLIENTS WILL LOVE THIS HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 310 Gannett Nook have any available units?
310 Gannett Nook doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alpharetta, GA.
What amenities does 310 Gannett Nook have?
Some of 310 Gannett Nook's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 310 Gannett Nook currently offering any rent specials?
310 Gannett Nook is not currently offering any rent specials.
Is 310 Gannett Nook pet-friendly?
No, 310 Gannett Nook is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alpharetta.
Does 310 Gannett Nook offer parking?
Yes, 310 Gannett Nook offers parking.
Does 310 Gannett Nook have units with washers and dryers?
Yes, 310 Gannett Nook offers units with in unit laundry.
Does 310 Gannett Nook have a pool?
No, 310 Gannett Nook does not have a pool.
Does 310 Gannett Nook have accessible units?
No, 310 Gannett Nook does not have accessible units.
Does 310 Gannett Nook have units with dishwashers?
Yes, 310 Gannett Nook has units with dishwashers.
Does 310 Gannett Nook have units with air conditioning?
No, 310 Gannett Nook does not have units with air conditioning.
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