9533 Trumpet Vine Loop

Amenities
This is a tightly knit family friendly community with lots of kids, near by children school, shopping center and great restaurants.
Lease Details: BEAUTIFUL 2 STORY TOWNHOUSE.
AVAILABLE: JULY 1
*2nd FLOOR INCLUDES:
PLUSH CARPET THROUGHOUT, MASTER SUITE W/WALK-IN CLOSET & SPA BATHROOM WITH GARDEN TUB, WALK-IN LAUNDRY ROOM W/WASHER & DRYER, 2 BEDROOMS, AND 2nd BATHROOM.
*1st FLOOR INCLUDES:
ELEGANT 10 FT CEILINGS W/CROWN MOLDING, CERAMIC TILES THROUGHOUT, KITCHEN W/STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GANITE COUNTERS TOP, BREAKFAST NOOK, DINING AREA, LIVING ROOM, PATIO, AND HALF BATH.
*CONNECTION:
- CABEL
- ADT SECURITY SYSTEM
- WATER SOFTENER
- CAT/DOG MAX 20LBS
REQUIRE:
- FIRST AND LAST MONTHS RENT
- SECURITY $1000
- BACKGROUND CHECK FEES $50 PER TENANT, 18 YEARS, NON-REFUNDABLE
- APPLICATION FEE $75
- PET FEE $200 NON REFUNDABLE
(RLNE5783826)