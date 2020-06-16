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Tarpon Springs, FL
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352 WINDRUSH LOOP
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

352 WINDRUSH LOOP

352 Windrush Loop · (727) 244-7715
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Location

352 Windrush Loop, Tarpon Springs, FL 34689

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 352 · Avail. now

$2,500

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2 Bed · 2 Bath · 1070 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
SEASONAL RENTAL - CURRENTLY AVAILABLE IN 2020. BOOKED IN 2021 - JAN - 4/8/2021 - GULF FRONT CONDO WITH DIRECT VIEWS OF THE INTERCOASTAL WATERWAY OFF THE GULF OF MEXICO. THIS STUNNING 2 BEDROOM, 2 BATHROOM CONDO WITH DIRECT VIEWS OF THE WATER, HAS JUST RECENTLY BEEN UPDATED. MASTER SUITE FEATURES A KING BED AND NEWLY UPDATED BATHROOM AND SHOWER. THE GUEST BEDROOM FEATURES A TRUNDLE BED WITH 2 TWINS. GORGEOUS NEW WOOD FLOORS IN BOTH BEDROOMS. HEATED POOL, WALKING DISTANCE TO SUNSET BEACH. JUST MINUTES FROM FRED HOWARD BEACH AND AREA RESTAURANTS. MIN. LEASE IS 30 DAYS. DEC $2500, JAN. $3500, FEB 2020 IS BOOKED. MARCH $3800. AVAILABLE JUNE 2020 - DEC 2020. CURRENTLY AVAILABLE OFF SEASON RATE IS $2500.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 352 WINDRUSH LOOP have any available units?
352 WINDRUSH LOOP has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 352 WINDRUSH LOOP have?
Some of 352 WINDRUSH LOOP's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 352 WINDRUSH LOOP currently offering any rent specials?
352 WINDRUSH LOOP isn't currently offering any rent specials.
Is 352 WINDRUSH LOOP pet-friendly?
No, 352 WINDRUSH LOOP is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tarpon Springs.
Does 352 WINDRUSH LOOP offer parking?
No, 352 WINDRUSH LOOP does not offer parking.
Does 352 WINDRUSH LOOP have units with washers and dryers?
Yes, 352 WINDRUSH LOOP offers units with in unit laundry.
Does 352 WINDRUSH LOOP have a pool?
Yes, 352 WINDRUSH LOOP has a pool.
Does 352 WINDRUSH LOOP have accessible units?
No, 352 WINDRUSH LOOP does not have accessible units.
Does 352 WINDRUSH LOOP have units with dishwashers?
Yes, 352 WINDRUSH LOOP has units with dishwashers.
Does 352 WINDRUSH LOOP have units with air conditioning?
No, 352 WINDRUSH LOOP does not have units with air conditioning.
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