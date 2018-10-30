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Spring Hill, FL
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310 Greendale Ct
Last updated April 7 2020 at 7:28 AM

310 Greendale Ct

310 Greendale Court · (978) 319-8223
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Location

310 Greendale Court, Spring Hill, FL 34606

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,500

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4 Bed · 3 Bath · 2524 sqft

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Amenities

dishwasher
recently renovated
walk in closets
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
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oven
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 310 Greendale Ct have any available units?
310 Greendale Ct has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 310 Greendale Ct have?
Some of 310 Greendale Ct's amenities include dishwasher, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 310 Greendale Ct currently offering any rent specials?
310 Greendale Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 310 Greendale Ct pet-friendly?
No, 310 Greendale Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring Hill.
Does 310 Greendale Ct offer parking?
No, 310 Greendale Ct does not offer parking.
Does 310 Greendale Ct have units with washers and dryers?
No, 310 Greendale Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 310 Greendale Ct have a pool?
No, 310 Greendale Ct does not have a pool.
Does 310 Greendale Ct have accessible units?
No, 310 Greendale Ct does not have accessible units.
Does 310 Greendale Ct have units with dishwashers?
Yes, 310 Greendale Ct has units with dishwashers.
Does 310 Greendale Ct have units with air conditioning?
No, 310 Greendale Ct does not have units with air conditioning.
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