All apartments in Punta Gorda
Find more places like 3251 WHITE IBIS COURT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Punta Gorda, FL
/
3251 WHITE IBIS COURT
Last updated May 28 2020 at 7:03 PM

3251 WHITE IBIS COURT

3251 White Ibis Court · (941) 979-2982
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Punta Gorda
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
2 Bedrooms
See all

Location

3251 White Ibis Court, Punta Gorda, FL 33950

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit A4 · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1025 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
all utils included
pool
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
pool
**AVAILABLE NOW THRU 1/31/2021!***3 MONTH MINIMUM, WONDERFUL PUNTA GORDA ISLES 2/2 CONDO OVERLOOKS POOL AND CANAL! ***HAS A BOAT SLIP!***REFRESHED LAST YEAR W/NEW CARPET, PAINT, WASHER/DRYER & APPLIANCES ARE FAIRLY NEW TOO!
LIGHT & BRIGHT, 2ND FLR. CLEAN! FULLY OUTFITTED! NEW LANAI FURNITURE SOON! INDOOR LAUNDRY TOO! QUIET DEAD END STREET, SMALL QUIET NICE COMPLEX W/ HEATED POOL & DOCK TO FISH ON! GREAT RM/DINING RM COMBO W/SLIDERS OPENS TO XTRA LARGE LANAI FOR RELAXING AND DINING! SPACIOUS SPLIT BEDROOM PLAN, KING BED IN MBR, QUEEN BED IN GBR. MASTER W/ENSUITE BATH, LOTS OF CLOSET SPACE, WASHER/DRYER ROOM. COZY KITCHEN W/BKFT BAR! A COUPLE MINUTES TO BEAUTIFUL DOWNTOWN PUNTA GORDA, DEED RESTRICTED AREA, & CONDO FACES SOUTHWEST FOR BEAUTIFUL SUNSETS OFF THE LANAI! DOWNTOWN PG OFFERS DINING, SHOPPING, AND LOTS OF ONGOING ACTIVITIES, ESPECIALLY IN HIGH SEASON! PG IS A WATERFRONT COMMUNITY, APX 2 MILES TO POPULAR SHOPPING VILLAGE, FISHING, HIKING, CYCLING, SAILING AND BOATERS DREAM AREA! SMALL, MAYBERRY STYLE COMMUNITY, YOU WILL LOVE THE SLOWER PACED, LESS CONGESTION, FRIENDLY AREA TOO! ALL UTILITIES INCLUDED IN SEASONAL RENTAL! WATER/SEWER INCLUDED IN 6+ MOS. MINIMUM 3 MONTHS. PERFECT PLACE IF YOU ARE RELOCATING TO AREA AND NEED A NICE AREA TO START YOUR NEW ADVENTURE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3251 WHITE IBIS COURT have any available units?
3251 WHITE IBIS COURT has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3251 WHITE IBIS COURT have?
Some of 3251 WHITE IBIS COURT's amenities include in unit laundry, dishwasher, and all utils included. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3251 WHITE IBIS COURT currently offering any rent specials?
3251 WHITE IBIS COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 3251 WHITE IBIS COURT pet-friendly?
No, 3251 WHITE IBIS COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Punta Gorda.
Does 3251 WHITE IBIS COURT offer parking?
No, 3251 WHITE IBIS COURT does not offer parking.
Does 3251 WHITE IBIS COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3251 WHITE IBIS COURT offers units with in unit laundry.
Does 3251 WHITE IBIS COURT have a pool?
Yes, 3251 WHITE IBIS COURT has a pool.
Does 3251 WHITE IBIS COURT have accessible units?
No, 3251 WHITE IBIS COURT does not have accessible units.
Does 3251 WHITE IBIS COURT have units with dishwashers?
Yes, 3251 WHITE IBIS COURT has units with dishwashers.
Does 3251 WHITE IBIS COURT have units with air conditioning?
No, 3251 WHITE IBIS COURT does not have units with air conditioning.
Have a question for 3251 WHITE IBIS COURT?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Punta Gorda 2 BedroomsPunta Gorda Apartments with Garage
Punta Gorda Apartments with GymPunta Gorda Apartments with Pool
Punta Gorda Apartments with Washer-Dryer

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Myers, FLBradenton, FLSarasota, FLCape Coral, FLNaples, FLBonita Springs, FLPort Charlotte, FLEstero, FLVenice, FLNorth Port, FLIona, FLCypress Lake, FL
Villas, FLSouth Bradenton, FLGulf Gate Estates, FLThe Meadows, FLThree Oaks, FLVenice Gardens, FLRidge Wood Heights, FLVamo, FLLochmoor Waterway Estates, FLLaurel, FLSebring, FLNaples Park, FL
Fort Myers Beach, FLLongboat Key, FLWhiskey Creek, FLSiesta Key, FLVineyards, FLSarasota Springs, FLSt. James City, FLSouth Sarasota, FLTice, FLMcGregor, FLPelican Bay, FLRotonda, FL

Apartments Near Colleges

Florida SouthWestern State CollegeRingling College of Art and Design
Hodges UniversityFlorida Gulf Coast University
University of South Florida-Sarasota-Manatee
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity