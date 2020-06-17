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Port Charlotte, FL
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19335 Water Oak Dr G102
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

19335 Water Oak Dr G102

19335 Water Oak Drive · (941) 255-7264 ext. 612
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Location

19335 Water Oak Drive, Port Charlotte, FL 33948

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 19335 Water Oak Dr G102 · Avail. now

$2,500

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2 Bed · 2 Bath · 936 sqft

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Amenities

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No Pets Allowed

(RLNE5611717)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19335 Water Oak Dr G102 have any available units?
19335 Water Oak Dr G102 has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 19335 Water Oak Dr G102 currently offering any rent specials?
19335 Water Oak Dr G102 isn't currently offering any rent specials.
Is 19335 Water Oak Dr G102 pet-friendly?
No, 19335 Water Oak Dr G102 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Port Charlotte.
Does 19335 Water Oak Dr G102 offer parking?
No, 19335 Water Oak Dr G102 does not offer parking.
Does 19335 Water Oak Dr G102 have units with washers and dryers?
No, 19335 Water Oak Dr G102 does not offer units with in unit laundry.
Does 19335 Water Oak Dr G102 have a pool?
Yes, 19335 Water Oak Dr G102 has a pool.
Does 19335 Water Oak Dr G102 have accessible units?
No, 19335 Water Oak Dr G102 does not have accessible units.
Does 19335 Water Oak Dr G102 have units with dishwashers?
No, 19335 Water Oak Dr G102 does not have units with dishwashers.
Does 19335 Water Oak Dr G102 have units with air conditioning?
No, 19335 Water Oak Dr G102 does not have units with air conditioning.
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