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Ojus, FL
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21060 NE 18th Ct
Last updated April 9 2020 at 10:11 PM

21060 NE 18th Ct

21060 Northeast 18th Court · (305) 405-0615
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Location

21060 Northeast 18th Court, Ojus, FL 33179
Highland Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 0 · Avail. now

$3,000

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4 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
new construction
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21060 NE 18th Ct have any available units?
21060 NE 18th Ct has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 21060 NE 18th Ct have?
Some of 21060 NE 18th Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21060 NE 18th Ct currently offering any rent specials?
21060 NE 18th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 21060 NE 18th Ct pet-friendly?
Yes, 21060 NE 18th Ct is pet friendly.
Does 21060 NE 18th Ct offer parking?
Yes, 21060 NE 18th Ct does offer parking.
Does 21060 NE 18th Ct have units with washers and dryers?
Yes, 21060 NE 18th Ct offers units with in unit laundry.
Does 21060 NE 18th Ct have a pool?
No, 21060 NE 18th Ct does not have a pool.
Does 21060 NE 18th Ct have accessible units?
No, 21060 NE 18th Ct does not have accessible units.
Does 21060 NE 18th Ct have units with dishwashers?
Yes, 21060 NE 18th Ct has units with dishwashers.
Does 21060 NE 18th Ct have units with air conditioning?
Yes, 21060 NE 18th Ct has units with air conditioning.
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