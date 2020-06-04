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Ocoee, FL
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502 Hager Dr
Last updated October 16 2019 at 8:49 AM

502 Hager Dr

502 Hager Drive · No Longer Available
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Location

502 Hager Drive, Ocoee, FL 34761

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: NOW

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,499.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,599.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1599.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 502 Hager Dr have any available units?
502 Hager Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ocoee, FL.
Is 502 Hager Dr currently offering any rent specials?
502 Hager Dr is not currently offering any rent specials.
Is 502 Hager Dr pet-friendly?
Yes, 502 Hager Dr is pet friendly.
Does 502 Hager Dr offer parking?
No, 502 Hager Dr does not offer parking.
Does 502 Hager Dr have units with washers and dryers?
No, 502 Hager Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 502 Hager Dr have a pool?
No, 502 Hager Dr does not have a pool.
Does 502 Hager Dr have accessible units?
No, 502 Hager Dr does not have accessible units.
Does 502 Hager Dr have units with dishwashers?
No, 502 Hager Dr does not have units with dishwashers.
Does 502 Hager Dr have units with air conditioning?
No, 502 Hager Dr does not have units with air conditioning.
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