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17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1
Last updated July 17 2020 at 12:04 AM

17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1

17602 Northwest 25th Avenue · (954) 636-7993
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Location

17602 Northwest 25th Avenue, Miami Gardens, FL 33056
Parkview

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,750

3 Bed · 2 Bath · 1062 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
SPACIOUS 3 BEDROOM, 2 BATH CONDO ON 3RD FLOOR WITH TILE FLOORS, UPDATED KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, WOOD CABINETS AND GRANITE COUNTERS, BALCONY ACCESS FROM DINING ROOM, WASHER/DRYER IN UNIT. TENANT RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES, INCLUDING WATER/SEWER. ONE PET ALLOWED, MAX 20 LBS, $250 NON-REFUNDABLE PET FEE APPLIES. CLOSE TO MAJOR HIGHWAYS, DINING AND SHOPPING. ASSOCIATION APPROVAL PROCESS TAKES UP TO 2 WEEKS! MOVE IN WITH FIRST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT).

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 have any available units?
17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Gardens, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Gardens Rent Report.
What amenities does 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 have?
Some of 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 currently offering any rent specials?
17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 is not currently offering any rent specials.
Is 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 pet-friendly?
Yes, 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 is pet friendly.
Does 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 offer parking?
No, 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 does not offer parking.
Does 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 have units with washers and dryers?
Yes, 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 offers units with in unit laundry.
Does 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 have a pool?
No, 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 does not have a pool.
Does 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 have accessible units?
No, 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 does not have accessible units.
Does 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 have units with dishwashers?
Yes, 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1 has units with dishwashers.
Interested in 17602 Northwest 25th Avenue #305 - 1?
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