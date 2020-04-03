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Loxahatchee Groves, FL
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888 C Road
Last updated April 3 2020 at 2:07 PM

888 C Road

888 C Road · (561) 373-7002
COVID-19 Update
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Location

888 C Road, Loxahatchee Groves, FL 33470
Loxahatchee Groves

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$13,000

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 4491 sqft

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Amenities

in unit laundry
parking
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 888 C Road have any available units?
888 C Road has a unit available for $13,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 888 C Road have?
Some of 888 C Road's amenities include in unit laundry, parking, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 888 C Road currently offering any rent specials?
888 C Road isn't currently offering any rent specials.
Is 888 C Road pet-friendly?
No, 888 C Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Loxahatchee Groves.
Does 888 C Road offer parking?
Yes, 888 C Road does offer parking.
Does 888 C Road have units with washers and dryers?
Yes, 888 C Road offers units with in unit laundry.
Does 888 C Road have a pool?
No, 888 C Road does not have a pool.
Does 888 C Road have accessible units?
No, 888 C Road does not have accessible units.
Does 888 C Road have units with dishwashers?
No, 888 C Road does not have units with dishwashers.
Does 888 C Road have units with air conditioning?
No, 888 C Road does not have units with air conditioning.
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