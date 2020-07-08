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568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE
Last updated May 1 2020 at 2:08 PM

568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE

568 Grasslands Boulevard · No Longer Available
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Location

568 Grasslands Boulevard, Lakeland, FL 33803
Grasslands

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
media room
IMMACULATE 2BD/2BA (DOWNSTAIRS) CONDO IN MAINTENANCE FREE COMMUNITY IN GRASSLANDS GOLF & COUNTRY CLUB. HOME FEATURES UPGRADES GALORE! WOOD FLOORS, SPLIT PLAN, VOLUME CEILINGS SCREENED LANAI/ PORCH, SINGLE CAR GARAGE, LARGE MASTER BEDROOM FEATURING NICE LARGE WINDOWS, ENTRY TO THE LANAI, 2 CLOSETS A HUGE WALK IN CLOSET AND LARGE WALL CLOSET. THIS LEADS INTO THE LARGE BATH WITH DUAL VANITIES, WALK IN SHOWER, GARDEN TUB AND LINEN CLOSET. THE HOME IS LOCATED 1.6 MILES FROM THE POLK COUNTY PARKWAY AND NEIGHBORS LAKESIDE VILLAGE WHICH FEATURES A VARIETY OF RESTAURANTS, SHOPPING AND A MOVIE THEATER. CABLE, PEST CONTROL & WATER ARE INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE have any available units?
568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lakeland, FL.
How much is rent in Lakeland, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Lakeland Rent Report.
What amenities does 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE have?
Some of 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE currently offering any rent specials?
568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE pet-friendly?
No, 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lakeland.
Does 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE offer parking?
Yes, 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE offers parking.
Does 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE have units with washers and dryers?
No, 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE does not offer units with in unit laundry.
Does 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE have a pool?
No, 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE does not have a pool.
Does 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE have accessible units?
No, 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE does not have accessible units.
Does 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 568 GRASSLANDS VILLAGE CIRCLE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

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