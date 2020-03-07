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Lake Magdalene, FL
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13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE
Last updated March 7 2020 at 2:32 AM

13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE

13731 Juniper Blossom Dr · No Longer Available
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Location

13731 Juniper Blossom Dr, Lake Magdalene, FL 33618
Lake Magdalene

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
parking
recently renovated
24hr gym
pool
Unit Amenities
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
car wash area
clubhouse
24hr gym
on-site laundry
parking
pool
NO SHORT TERM LEASES. UPDATED, 2ND FLOOR WATERFRONT CONDO LOCATED IN GATED, SECLUDED CARROLLWOOD COMMUNITY OF WHISPERING OAKS. PRIVATE, QUIET & YET STILL SO CLOSE TO ALL THE CONVENIENCES OF THE LAKE MAGDALENE/CARROLLWOOD AREA. COMBO LIVING/DINING ROOM (23.3 X 11.10) WITH 8' SLIDERS ADJOINS A 14.2X4.9 SCREENED PATIO WITH PLENTY OF ROOM FOR YOUR PATIO FURNITURE & AL FRESCO DINING WITH FRIENDS AS YOU ENJOY THE NEATLY MANICURED GROUNDS & PEACE & QUIET OF THE LAGOON OUTSIDE YOUR UNIT. FLOORING IS FINISHED IN EZ CARE WOOD LOOK LAMINATE THROUGHOUT & 19" TILE IN WET AREAS. STEP SAVER KITCHEN HAS NEW/NEWER APPLIANCES INCLUDING REFRIGERATOR, CERAMIC TOP RANGE & CABINETRY WITH GENEROUS STORAGE SPACE & 5 SHELF CLOSET PANTRY. (11.2X11) BEDROOM HAS OVERSIZED CLOSET (5.9" W) & MASTER BATH FEATURES TUB WITH SHOWER, TRIPLE MIRROR MEDICINE CABINET & NEW LIGHTING. COMMUNITY AMENITIES INCLUDE CLUBHOUSE, 24/7 FITNESS CENTER & POOL (ALL OVERLOOKING LAKE MAGDALENE), PRIVATE BOAT RAMP ACCESSING LAKE MAGDALENE (WITH SKIING/FISHING/BOATING/KAYAKING/PADDLE BOARD), CAR CARE CENTER & ON-SITE LAUNDRY FACILITY AS WELL AS QUICK ACCESS TO DALE MABRY & I-275. KAYAK/CANOE, BOAT & RV PARKING IS COMPLIMENTARY, AVAILABLE ONLY TO RESIDENTS. ALL WATERCRAFT MUST BE REGISTERED WITH THE ON-SITE ADMINISTRATOR. SORRY, NO PETS PER OWNER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE have any available units?
13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Magdalene, FL.
What amenities does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE have?
Some of 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE currently offering any rent specials?
13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE pet-friendly?
No, 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Magdalene.
Does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE offer parking?
Yes, 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE offers parking.
Does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE have units with washers and dryers?
No, 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE have a pool?
Yes, 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE has a pool.
Does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE have accessible units?
No, 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE does not have accessible units.
Does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE have units with dishwashers?
No, 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE have units with air conditioning?
No, 13731 JUNIPER BLOSSOM DRIVE does not have units with air conditioning.
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