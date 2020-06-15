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Ives Estates, FL
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900 NE 195th St
Last updated June 15 2020 at 12:22 AM

900 NE 195th St

900 Northeast 195th Street · (305) 335-2024
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Location

900 Northeast 195th Street, Ives Estates, FL 33179
California Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 113 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
bbq/grill
lobby
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 900 NE 195th St have any available units?
900 NE 195th St has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 900 NE 195th St have?
Some of 900 NE 195th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 900 NE 195th St currently offering any rent specials?
900 NE 195th St isn't currently offering any rent specials.
Is 900 NE 195th St pet-friendly?
No, 900 NE 195th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ives Estates.
Does 900 NE 195th St offer parking?
No, 900 NE 195th St does not offer parking.
Does 900 NE 195th St have units with washers and dryers?
Yes, 900 NE 195th St offers units with in unit laundry.
Does 900 NE 195th St have a pool?
Yes, 900 NE 195th St has a pool.
Does 900 NE 195th St have accessible units?
No, 900 NE 195th St does not have accessible units.
Does 900 NE 195th St have units with dishwashers?
Yes, 900 NE 195th St has units with dishwashers.
Does 900 NE 195th St have units with air conditioning?
No, 900 NE 195th St does not have units with air conditioning.
Have a question for 900 NE 195th St?
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