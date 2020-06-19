617 Sea Pine Way

Amenities
THIS LOVELY AND WELL KEEP UNIT WITH NEW HURRICANE METALLIC SHUTTERS, VAULTED CEILINGS CERAMIC AND CHERRY LAMINATED FLOORS, SCREENED PATIO AND EXTRA OUTSIDE CLOSET FOR ADDITIONAL STORAGE OFFERS YOU TO ENJOY AN ACTIVE LIFE-STYLE NESTLED IN A VERY WELL MAINTAINED COMMUNITY THAT IS CLOSE TO SHOPPING CENTERS, RESTAURANTS, MALLS AIRPORT, HOSPITALS AND BEACHES. INCLUDE BASIC CABLE AND ACCESS TO HEATING POOL, TENNIS/ BOCCE COURTS AND COMFORTABLE SOCIAL ROOM WITH AMENITIES. CLOSE TO MAIN ROADS. !!!GREAT LOCATION!!!!