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Greenacres, FL
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617 Sea Pine Way
Last updated June 19 2020 at 7:08 AM

617 Sea Pine Way

617 Sea Pine Way · (561) 345-1957
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Location

617 Sea Pine Way, Greenacres, FL 33415

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit A3 · Avail. now

$1,350

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1005 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
bocce court
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
bocce court
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 617 Sea Pine Way have any available units?
617 Sea Pine Way has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 617 Sea Pine Way have?
Some of 617 Sea Pine Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 617 Sea Pine Way currently offering any rent specials?
617 Sea Pine Way isn't currently offering any rent specials.
Is 617 Sea Pine Way pet-friendly?
No, 617 Sea Pine Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Greenacres.
Does 617 Sea Pine Way offer parking?
No, 617 Sea Pine Way does not offer parking.
Does 617 Sea Pine Way have units with washers and dryers?
Yes, 617 Sea Pine Way offers units with in unit laundry.
Does 617 Sea Pine Way have a pool?
Yes, 617 Sea Pine Way has a pool.
Does 617 Sea Pine Way have accessible units?
No, 617 Sea Pine Way does not have accessible units.
Does 617 Sea Pine Way have units with dishwashers?
Yes, 617 Sea Pine Way has units with dishwashers.
Does 617 Sea Pine Way have units with air conditioning?
No, 617 Sea Pine Way does not have units with air conditioning.
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