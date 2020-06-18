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542 Shady Pine Way
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

542 Shady Pine Way

542 Shady Pine Way · (561) 420-0640
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542 Shady Pine Way, Greenacres, FL 33415

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INFO PROVIDED BY reallyo

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Amenities

in unit laundry
parking
recently renovated
walk in closets
pool
tennis court
Unit Amenities
in unit laundry
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
tennis court
542 Shady Pine Way Apt #A, Greenacres, FL 33415 - 2 BR 2 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Dwayne Barrett, Ibero Property Management & Real Estate Services, (561) 420-0640. Available from: 05/28/2020. No pets allowed. HIS ADORABLE 2/2 VILLA IS READY FOR MOVE IN! OPEN CONCEPT AND UPGRADED KITCHEN, WASHER AND DRYER, TILE THROUGHOUT, BEAUTIFUL BATHROOMS AND A HUGE LOVELY BACK YARD. THIS CORNER UNIT HAS TONS OF GREEN SPACE ALL AROUND. ENJOY PEACE AND QUIET ON THE SCREENED LANAI AND WOOD PRIVACY FENCED COURT-YARD ENTRANCE PERFECT FOR A GRILL. LARGE WALK IN CLOSET IN THE MASTER. PINE RIDGE 1 IS AN ALL AGES COMMUNITY. THE NEWLY RESURFACED COMMUNITY POOL AND 3/4 MILE WALKING/JOGGING TRAIL ARE A FEW STEPS FROM THE FRONT DOOR! ENJOY TENNIS, BBQ PITS, THE BEAUTIFUL LAKE AND CLUBHOUSE. THIS IS AN END UNIT WITH EASY ACCESS FROM THE ROAD. PARKING RIGHT IN FRONT AND LOTS OF GUEST SPOTS, ROAMING SECURITY AND PUBLIC TRANSPORTATION RIGHT BEHIND THE UNIT...EAZY ACCESS TO THE TRI RAIL AND PBS! Dwayne Barrett Ibero Property Management & Real Estate Services 561-577-0799 [ Published 18-Jun-20 / ID 3566741 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 542 Shady Pine Way have any available units?
542 Shady Pine Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Greenacres, FL.
What amenities does 542 Shady Pine Way have?
Some of 542 Shady Pine Way's amenities include in unit laundry, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 542 Shady Pine Way currently offering any rent specials?
542 Shady Pine Way isn't currently offering any rent specials.
Is 542 Shady Pine Way pet-friendly?
No, 542 Shady Pine Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Greenacres.
Does 542 Shady Pine Way offer parking?
Yes, 542 Shady Pine Way does offer parking.
Does 542 Shady Pine Way have units with washers and dryers?
Yes, 542 Shady Pine Way offers units with in unit laundry.
Does 542 Shady Pine Way have a pool?
Yes, 542 Shady Pine Way has a pool.
Does 542 Shady Pine Way have accessible units?
No, 542 Shady Pine Way does not have accessible units.
Does 542 Shady Pine Way have units with dishwashers?
No, 542 Shady Pine Way does not have units with dishwashers.
Does 542 Shady Pine Way have units with air conditioning?
No, 542 Shady Pine Way does not have units with air conditioning.
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