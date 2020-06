Amenities

on-site laundry granite counters recently renovated microwave range oven

7140 SW 22 St (1/2Duplex) - Property Id: 253699



Front unit on a fully remodeled Duplex, with new kitchen cabinets, appliances and granite tops. The unit has new wood like porcelain tiles, bathroom, doors, paint, impact doors and windows. The unit also offers and in door laundry room and pantry and new electrical.



No expense was spared during the renovation. Text for details and questions. A credit check will be done, first, last month, and security deposit are also due upon moving.



Unidad frontal en un duplex, el ha sido completamente renovado con nuevos gabinetes de cocina, electrodomsticos y encimeras de granito. La unidad tiene madera nueva como porcelanato, bao, puertas, pintura, puertas y ventanas de impacto. La unidad tambin ofrece en la puerta lavadero y despensa y electricidad nueva.



No se ahorraron gastos durante la renovacin. Texto para detalles y preguntas. Se realizar una verificacin de crdito, primero, el mes pasado, y el depsito de seguridad tambin se debe al momento de la mudanza.

No Pets Allowed



