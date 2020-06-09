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Cooper City, FL
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5621 SW 113th Ave
Last updated June 9 2020 at 6:27 PM

5621 SW 113th Ave

5621 Southwest 113th Avenue · (954) 817-3252
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Location

5621 Southwest 113th Avenue, Cooper City, FL 33330

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,950

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4 Bed · 3 Bath · 1993 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
playground
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
playground
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5621 SW 113th Ave have any available units?
5621 SW 113th Ave has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5621 SW 113th Ave have?
Some of 5621 SW 113th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5621 SW 113th Ave currently offering any rent specials?
5621 SW 113th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 5621 SW 113th Ave pet-friendly?
No, 5621 SW 113th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cooper City.
Does 5621 SW 113th Ave offer parking?
Yes, 5621 SW 113th Ave does offer parking.
Does 5621 SW 113th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 5621 SW 113th Ave offers units with in unit laundry.
Does 5621 SW 113th Ave have a pool?
No, 5621 SW 113th Ave does not have a pool.
Does 5621 SW 113th Ave have accessible units?
No, 5621 SW 113th Ave does not have accessible units.
Does 5621 SW 113th Ave have units with dishwashers?
Yes, 5621 SW 113th Ave has units with dishwashers.
Does 5621 SW 113th Ave have units with air conditioning?
No, 5621 SW 113th Ave does not have units with air conditioning.
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