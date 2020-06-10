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Cooper City, FL
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2573 Lakeview Ct
Last updated June 10 2020 at 5:41 AM

2573 Lakeview Ct

2573 Lakeview Court · (954) 609-5445
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Location

2573 Lakeview Court, Cooper City, FL 33026
Rock Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 0 · Avail. now

$1,800

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2 Bed · 3 Bath · 1264 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
basketball court
courtyard
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2573 Lakeview Ct have any available units?
2573 Lakeview Ct has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2573 Lakeview Ct have?
Some of 2573 Lakeview Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2573 Lakeview Ct currently offering any rent specials?
2573 Lakeview Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 2573 Lakeview Ct pet-friendly?
No, 2573 Lakeview Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cooper City.
Does 2573 Lakeview Ct offer parking?
No, 2573 Lakeview Ct does not offer parking.
Does 2573 Lakeview Ct have units with washers and dryers?
Yes, 2573 Lakeview Ct offers units with in unit laundry.
Does 2573 Lakeview Ct have a pool?
Yes, 2573 Lakeview Ct has a pool.
Does 2573 Lakeview Ct have accessible units?
No, 2573 Lakeview Ct does not have accessible units.
Does 2573 Lakeview Ct have units with dishwashers?
Yes, 2573 Lakeview Ct has units with dishwashers.
Does 2573 Lakeview Ct have units with air conditioning?
No, 2573 Lakeview Ct does not have units with air conditioning.
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