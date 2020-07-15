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Collier County, FL
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3658 Arctic CIR
Last updated May 6 2020 at 4:51 AM

3658 Arctic CIR

3658 Arctic Circle · (239) 825-3180
COVID-19 Update
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Location

3658 Arctic Circle, Collier County, FL 34112

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 203 · Avail. now

$2,700

2 Bed · 2 Bath · 1246 sqft

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Amenities

dishwasher
recently renovated
pool
tennis court
hot tub
microwave
Unit Amenities
dishwasher
furnished
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3658 Arctic CIR have any available units?
3658 Arctic CIR has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3658 Arctic CIR have?
Some of 3658 Arctic CIR's amenities include dishwasher, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3658 Arctic CIR currently offering any rent specials?
3658 Arctic CIR is not currently offering any rent specials.
Is 3658 Arctic CIR pet-friendly?
No, 3658 Arctic CIR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collier County.
Does 3658 Arctic CIR offer parking?
No, 3658 Arctic CIR does not offer parking.
Does 3658 Arctic CIR have units with washers and dryers?
No, 3658 Arctic CIR does not offer units with in unit laundry.
Does 3658 Arctic CIR have a pool?
Yes, 3658 Arctic CIR has a pool.
Does 3658 Arctic CIR have accessible units?
No, 3658 Arctic CIR does not have accessible units.
Does 3658 Arctic CIR have units with dishwashers?
Yes, 3658 Arctic CIR has units with dishwashers.
Does 3658 Arctic CIR have units with air conditioning?
No, 3658 Arctic CIR does not have units with air conditioning.
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